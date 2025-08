​Pochodząca ze Strefy Gazy studentka Nour Attaalah, która dzięki rządowemu stypendium miała rozpocząć naukę we Francji, została wydalona z tego kraju. Powodem takiej decyzji są jej antysemickie wypowiedzi. "Zrobiliśmy to, co zapowiedziałem" - napisał na portalu X szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot.

To nie Paryż, a Warszawa powinna wziąć odpowiedzialność za Europę O decyzji francuskich władz poinformował minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot. "Zrobiliśmy to, co zapowiedziałem" - napisał na portalu X. Komunikat MSZ Francji. Studentka ze Strefy Gazy wydalona z kraju W niedzielę w tej sprawie pojawił się też komunikat francuskiego MSZ, w którym napisano, że "ze względu na powagę wypowiedzi wygłoszonych przez panią Attaalah przed jej przybyciem do Francji, nie mogła ona pozostać w naszym kraju". Przekazano także, że kobieta będzie kontynuować naukę w Katarze. 25-letnia Nour Attaalah miała rozpocząć od nowego roku akademickiego naukę na uniwersytecie Sciences Po Lille, dzięki stypendium francuskiego rządu w ramach programu dla młodych osób ze Strefy Gazy. Na portalach społecznościowych wzywała do "zabijania Żydów", co wywołało oburzenie oraz reakcję resortu w Paryżu. Z kolei w piątek Barrot oświadczył, że Francja wstrzymuje przyjmowanie osób ewakuowanych ze Strefy Gazy do czasu wyjaśnienia sprawy Attaalah. Zapowiedział też sprawdzenie wszystkich osób, które już przyjechały do Francji z tego palestyńskiego terytorium.