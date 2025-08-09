Działacz zwrócił także uwagę, że udział w takim wydarzeniu jak Marsz Wolności jest obarczony ryzykiem. Białoruskie służby mogły przygotować prowokacje, a jednak Białorusini tu są. Służby te grożą uczestnikom wieców i manifestacji odpowiedzialnością karną nawet za to, że w wolnym kraju wychodzą na pokojowe protesty - wskazał. Dodał też, że w Polsce mieszka od trzech lat. Życie się ułożyło, choć droga do wolnej Białorusi nadal jest przed nami - podkreślił Barkouski.

Również inni uczestnicy marszu zwracali uwagę, że 9 sierpnia 2020 r. był dniem, który zjednoczył Białorusinów w walce o prawdę i wolność. Jak mówili, wolna Białoruś "to nie jest mara, lecz to meta". Podkreślali też potrzebę uwolnienia wielu politycznych więźniów reżimu Łukaszenki.

Konferencja "Nowa Białoruś"

Marsz był związany z organizowaną w Warszawie dwudniową konferencją "Nowa Białoruś". To coroczna konferencja demokratycznych sił Białorusi, które kontynuują działalność przeciwko reżimowi Łukaszenki. Spotkanie ma wyznaczyć strategię opozycji na kolejny rok.

W związku z rocznicą specjalną akcję przygotowała też organizacja Amnesty International, która na pl. Pięciu Rogów w Warszawie ustawiła symboliczną celę, by zwrócić uwagę na los ponad 1100 więźniów nadal przetrzymywanych z powodów politycznych przez reżim Łukaszenki. W trakcie akcji, której hasłem było "Bądź głosem tych, których nie słychać", zbierano podpisy pod petycjami o ich uwolnienie i przypominano o represjach wobec Białorusinów, także poza granicami kraju.

9 sierpnia 2020 roku

W sobotę minęła piąta rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, które oficjalnie wygrał wieloletni lider tego państwa Alaksandr Łukaszenka. Po głosowaniu przez kraj przetoczyły się masowe protesty, a konkurentka Łukaszenki Swiatłana Cichanouska została zmuszona do wyjazdu z kraju.

W wyborach z 9 sierpnia 2020 r. Łukaszenka zdobył oficjalnie 80,1 proc. głosów, a ciesząca się dużą popularnością kandydatka opozycji demokratycznej Cichanouska miała zdobyć zaufanie zaledwie 10,1 proc. głosujących. Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przetoczyła się fala protestów z żądaniem uczciwych wyborów. Były to największe masowe protesty w historii kraju. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę.