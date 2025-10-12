Kilkaset osób wzięło udział w manifestacji poparcia dla Palestyny w Warszawie. Jutro w egipskim Szarm el-Szejk rozpocznie się szczyt w sprawie przyszłości i pokoju w Strefie Gazy.

Marsz w obronie Palestyny / Radek Pietruszka / PAP

Uczestnicy manifestacji domagali się sankcji wobec Izraela i zakończenia działań zbrojnych w Strefie Gazy.

W związku z marszem zablokowane były Aleje Jerozolimskie w kierunku Ochoty.

W poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk rozpocznie się szczyt poświęcony przyszłości i pokojowi w Strefie Gazy.

Uczestnicy protestu pod hasłem "Bunt dla Palestyny. Czerwona linia przekroczona" przeszli głównymi ulicami Warszawy, domagając się przede wszystkim sankcji dla Izraela.

To, co robi Izrael, jest absolutnie niedopuszczalne i powinniśmy być bardziej moralni jako Zachód, nie zgadzać się na takie rzeczy - usłyszał od uczestników reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Przyszedłem na demonstrację, by walczyć o wolną Palestynę i zakończenie ludobójstwa. Pochodzę z Palestyny - jestem Polakiem pochodzenia palestyńskiego ze Strefy Gazy, urodziłem się w mieście Rafah - powiedział nam inny z uczestników.

Nie satysfakcjonuje nas pokój, którym wszyscy się fascynują, chcemy więcej - dodała kolejna osoba.

Manifestujący zmierzali przed ambasadę Izraela w Warszawie.

Koniec utrudnień dla kierowców

Zakończyły się utrudnienia związane z marszem w obronie Palestyny. Przejezdne są Aleje Jerozolimskie. Autobusy wróciły na rozkładowe trasy.

Marsz przeszedł Al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego, al. Niepodległości, ul. Wawelską, ul. Krzywickiego przed budynek przy ul. Krzywickiego 24 (Ambasada Izraela).



