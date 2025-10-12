Tysiące biegaczy opanowały dziś Kraków – wszystko za sprawą jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Zakończył się 11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. Zwyciężyli Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo i jego rodaczka Valentine Jebet Benedek. W biegu na dystansie 21,0975 km, z metą w Tauron Arenie Kraków, wystartowało 14 182 osoby, co oznacza poprawienie frekwencyjnego rekordu z ubiegłego roku.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Finisz 11. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego

Ani 11 st. C, ani mżawka, która od niedzielnego poranka występuje w Krakowie, nie popsuły nastroju biegaczom, którzy wystartowali w 11. PKO Cracovia Półmaratonie Królewskim. Jak mówili o poranku reporterowi RMF FM, który im towarzyszył, to idealne warunki do walki o dobry czas - pozytywnie nastrajające i motywujące do pobicia "życiówki".

Uczestnicy półmaratonu wyruszyli o godz. 10:00 z ulicy Lema, sprzed krakowskiej Tauron Areny. Tam też była meta. Towarzyszył im nieustający doping kibiców oraz nasz żółty wóz.

/ Jacek Skóra / RMF FM

/ Jacek Skóra / RMF FM

/ 11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski / Materiały prasowe

/ Jacek Skóra / RMF FM