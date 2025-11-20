Podczas czwartkowej sesji radni zagłosowali za rozszerzeniem katalogu zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej w Warszawie. Służby będą mogły ukarać mandatem m.in. za zajmowanie przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego. Ale nie tylko...

Warszawscy radni zdecydowali, że zajmowanie dwóch miejsc w autobusie jest zabronione / Shutterstock

Radni przegłosowali rozszerzenie katalogu zakazów w komunikacji miejskiej.

Za zmianami głosowało 47 radnych, ośmiu wstrzymało się.

Nowe regulacje wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji z polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Rozszerzono katalog zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej o zakaz zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe, a także zakaz leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagażu lub innych przedmiotów, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.

Jak wyjaśnił sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, potrzeba wprowadzenia takich zmian wynika z powtarzających się właśnie takich sytuacji. Zachowania takie powodują niezadowolenie wśród współpasażerów, którzy skarżą się, że pomimo posiadania ważnego biletu nie mogą skorzystać z miejsca siedzącego.

Warszawa: Zmiany w komunikacji miejskiej

Natomiast służby porządkowe, w tym straż miejska, policja, a także kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu wielokrotnie sygnalizowali, iż brak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do określonych, konkretnych zachowań stanowi istotną przeszkodę w podejmowaniu interwencji. W takich sytuacjach służby po prostu od nich odstępowały.



Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.