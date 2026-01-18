Około 50-letni mężczyzna zginął w wybuchu butli z gazem, do którego doszło w jednym z parterowych domów szeregowych przy ul. Zarzecznej w Ornecie w powiecie lidzbarskim w województwie warmińsko-mazurskim. Tragedia rozegrała się w niedzielny poranek. Z przylegających budynków ewakuowało się siedem osób.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W Ornecie w Warmińsko-Mazurskiem w niedzielę rano doszło do wybuchu gazu. Życie stracił ok. 50-letni mężczyzna.

Wybuch zniszczył jedną ze ścian zewnętrznych budynku. Lekko uszkodzony jest też dach, a pęknięcia widać niemal na całej konstrukcji.

Ze środka wyniesiono dwie duże butle z gazem, które na szczęście nie eksplodowały.

Na miejscu pracowało trzynaście zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Badaniem przyczyn wybuchu zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora.