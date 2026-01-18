Do poważnego wypadku doszło w niedzielny poranek w Radomierzu na drodze krajowej nr 5, około 100 metrów od skrzyżowania z Janowicami Wielkimi na Dolnym Śląsku. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze poinformowała, że w wyniku zderzenia dwóch aut rannych jest 8 osób. Poszkodowani trafili już do szpitala. Utrudnienia trwały ok. 2 godziny.

/ Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze / Policja

Wypadek na drodze krajowej nr 5 w Radomierzu

W niedzielę rano na krajowej "piątce" w Radomierzu koło Jeleniej Góry doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 33-latek z powiatu wrocławskiego kierujący Alfa Romeo, jadąc w kierunku Wrocławia, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania stracił panowanie nad samochodem.

Auto wpadło w poślizg, obróciło się i tyłem zderzyło z Citroënem - taksówką, którą podróżowało 6 pasażerów - obcokrajowców.

Łącznie 8 osób w stanie ciężkim zostało przewiezionych do szpitala.

W miejscu zdarzenia występowały utrudnienia. Zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia oraz jeden pas w kierunku Jeleniej Góry.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zaapelowali o zdjęcie nogi z gazu.

"Dzisiejszy poranek po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne mogą być zimowe warunki na drogach. Niska temperatura, śliska i miejscami oblodzona nawierzchnia sprawiają, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apelujemy o rozwagę na drodze!" - napisali w komunikacie.

