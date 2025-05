W czwartek prokuratura przesłucha sprawcę makabrycznej zbrodni, do której doszło w środę wieczorem na terenie Uniwersytetu Warszawskiego - dowiedział się reporter RMF FM. 22-letni Polak, student prawa na tej uczelni, w bestialski sposób zabił siekierą pracownicę uniwersytetu i ciężko ranił mężczyznę, który próbował interweniować.

Wejście do Kampusu Głównego UW w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Do ataku doszło w środę ok. godz. 18:40. Na teren uczelni wtargnął mężczyzna uzbrojony w siekierę . Rzucił się na przebywających tam ludzi. Nie żyje kobieta, druga osoba została ciężko ranna i trafiła do szpitala.

Ofiara śmiertelna to pracownica pionu administracyjnego uczelni. Poszkodowana osoba to pracownik straży uniwersyteckiej, który próbował interweniować.

Przesłuchanie sprawcy

Jak informuje reporter RMF FM, w czwartek prokuratura ma przesłuchać sprawcę brutalnego mordu na UW. Od wczoraj 22-letni student prawa na tej uczelni przebywa w izbie zatrzymań na terenie stolicy.

Nie wiadomo, czy był on pod wpływem narkotyków. Biegli lekarze psychiatrzy zbadają stan zdrowia psychicznego sprawcy.

W czwartek późnym popołudniem lub dopiero w piątek prokuratura przekaże więcej informacji na temat tego brutalnego zabójstwa.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

Strażnik UW, który próbował interweniować, cały czas przebywa w szpitalu po tym, jak został kilkukrotnie raniony ostrym narzędziem. Według najnowszych informacji, nie ma zagrożenia dla jego życia.

Dzień żałoby na UW

Przed wejściem na kampus Uniwersytetu Warszawskiego ustawionych jest kilka zniczy i kwiatów. Teren uniwersytetu jest otwarty, od kilku godzin nie ma już tu policji.



Znicze przed budynkiem UW / Magdalena Grajnert / RMF FM

Rektor i Kolegium Rektorskie uczelni poinformowało, że w związku z tą wstrząsającą sytuacją czwartek, 8 maja, będzie dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim.

Odwołane zostały wszystkie wydarzenia zaplanowane na dziś, wywieszono też czarne flagi.

Oświadczenie w sprawie brutalnego zabójstwa na UW opublikował prezydent Warszawy.

"Wstrząsnęła mną informacja o makabrycznej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zamordowanej. Mam też nadzieję, że ranny w ataku mężczyzna niosący pomoc wróci do pełnego zdrowia. Ten brutalny atak musi spotkać się z surową karą" - napisał Rafał Trzaskowski.