Od soboty, 19 kwietnia, ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat w Warszawie co weekend będą zamieniały się w deptak. Chodzi o odcinek pomiędzy rondem de Gaulle’a a placem Zamkowym. W tym czasie autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały objazdami.

Krakowskie Przedmieście / Shutterstock

Zmiany w ścisłym centrum stolicy. Od dzisiaj w weekendy pomiędzy rodem de Gaulle’a a placem Zamkowym będą mogli poruszać się wyłącznie piesi i rowerzyści.

Kierowcy i autobusy będą tam wracały w poniedziałki o świcie.

Sobotnio-niedzielny deptak będzie funkcjonował do jesieni, a także w majówkę (od 1 do 4 maja), Boże Ciało (od 19 do 22 czerwca) oraz w Święto Wojska Polskiego (od 15 do 17 sierpnia).

Na wszystkich wlotach deptaku zostaną ustawiane betonowe bariery. Dla kierowców przez cały czas zostanie utrzymany przejazd ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Wjazd uprawnionych pojazdów będzie odbywał się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza lub Bednarską. Na tej drugiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 będą w tym czasie zmieniały trasy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 106 w obu kierunkach będą kursowały ulicami: Królewską, przez plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską, a 111 w obie strony pojadą: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i Królewską.

Podobnie linie 128 i 175 – w obie strony także będą jeździły ulicami Marszałkowską i Królewską.

Z kolei autobusy 116, 180, 503 w stronę Chomiczówki i Konwiktorskiej pojadą ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej.

W drodze powrotnej do Wilanowa i na Natolin na plac Piłsudskiego wjadą ulicą Wierzbową. Następnie Królewską dotrą do Marszałkowskiej, przejadą przez rondo Dmowskiego, skręcą w Aleje Jerozolimskie, a dalej przez Bracką i plac Trzech Krzyży dojadą do swoich tras.

Linia 178 w kierunku Konwiktorskiej zostanie skierowana na trasę ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W stronę pętli Skorosze pojedzie przez: Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.

Objazdem będą kursowały także autobusy linii nocnej N44. W stronę Zajezdni Żoliborz pojadą ulicami: Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską. W drodze powrotnej przejadą przez Wierzbową.

Autobusy linii dziennych pojadą trasami zmienionymi w soboty i niedziele, a nocne od nocy z piątku na sobotę do nocy z niedzieli na poniedziałek.