W lesie w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie) grzybiarze znaleźli coś, co przypomina fragmenty drona - poinformowała w niedzielę policja. Szczątki podobnego obiektu odnaleziono również w lesie w pow. białobrzeskim (woj. mazowieckie), a także w Sulmicach na Lubelszczyźnie.
Mazowiecka policja przekazała na portalu X w niedzielę, że części obiektu przypominającego drona zostały odnalezione tego dnia rano przez grzybiarzy. Natrafiono na nie w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań.
"Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia" - poinformowano. Policja dodała, że powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.
Kilka minut później na tej samej platformie mazowiecka policja przekazała, że także po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona.