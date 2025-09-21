"Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu" - dodała.

Odkrycie na Lubelszczyźnie

Podobny komunikat napłynął w niedzielę rano również z woj. lubelskiego.

"Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice gmina Skierbieszów powiat zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań" - napisała lubelska policja w komunikacie w serwisie X.

Dodano, że policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu oraz powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Żandarmeria Wojskowa reaguje

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w niedzielnym komunikacie, że podjęła czynności w sprawie znalezionych tego dnia niezidentyfikowanych obiektów powietrznych, zarówno na Mazowszu, jak i Lubelszczyźnie.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia w celu eliminacji obcych obiektów.

Drony odnaleziono do tej pory w pięciu województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.