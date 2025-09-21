Polscy zawodnicy zdominowali mistrzostwa świata w układaniu puzzli, które odbyły się w Valladolid na północy Hiszpanii – poinformowała agencja EFE. Reprezentanci Polski triumfowali zarówno w kategorii indywidualnej, jak i w rywalizacji par.

Uczestnicy mistrzostw świata w układaniu puzzli w 2024 r. / CESAR MANSO/AFP / East News

W konkurencji indywidualnej zwyciężyła 26-letnia Weronika Huptas, układając 500-elementowe puzzle w czasie 39 minut i 44 sekund. W rywalizacji par Huptas wraz z Anną Kazaną również sięgnęły po złoto - duet ułożył 1000-elementowe puzzle w 54 minuty i 45 sekund.

Jak przyznała Weronika Huptas w rozmowie z EFE, zadanie było wyjątkowo trudne ze względu na dużą liczbę czarnych elementów. Czułam mieszankę stresu i ogromnej radości - podkreśliła zawodniczka.

Drugie miejsce w rywalizacji indywidualnej zajął Wiktor Kacprzak z czasem 40 minut i 20 sekund. Na trzeciej pozycji uplasowała się Niemka Katharina Reiner, która ukończyła układankę pięć sekund później.

W zawodach bierze udział ponad 3,6 tysiąca uczestników z 72 krajów, głównie z Europy i Ameryki Łacińskiej. Oficjalne zakończenie mistrzostw zaplanowano na niedzielę.

Światowa Federacja Puzzle organizuje mistrzostwa świata od 2019 roku - każda edycja odbywa się w Valladolid.