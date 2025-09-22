Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w informacji podanej na stronie internetowej przekazało, że Gotland Sentry to pierwsze w historii polsko-szwedzkie bilateralne ćwiczenie typu SNEX.

"Celem ćwiczenia GOSE (Gotland Sentry) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej. Istotnym elementem jest również rozwijanie interoperacyjności oraz zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym, jak również pogłębiona analiza wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego" - wyjaśniło DORSZ.

Ćwiczenie to ma dowodzić - jak podkreślono we wpisie - "że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne".