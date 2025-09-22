"Rozpoczynamy pierwsze w historii polsko-szwedzkie ćwiczenie wojskowe SNEX Gotland Sentry (Gotlandzka Straż)" - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Celem ćwiczeń ma być zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych "do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej".
O rozpoczęciu polsko-szwedzkich ćwiczeń Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek na platformie X.
"Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry - pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji" - podkreślił szef MON.
Jak zaznaczył, ćwiczenie to jest efektem polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego, które zostało podpisane 2 września. Dokument ten obejmuje "wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych".