Na trasie S2 na odcinku węzeł Konotopa - Opacz (woj. mazowieckie) w niedzielę wieczorem zderzyło się osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci.
W niedzielę wieczorem doszło do karambolu na trasie S2 pod Warszawą.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zderzyło się osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy.
"W wyniku wypadku poszkodowanych zostało pięć osób, w tym dzieci" - przekazał mł. kpt. Damian Dolniak, Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Przedstawiciel straży pożarnej dodał, że dwie osoby trafiły do szpitala, a trzy opatrywane są na miejscu. We wszystkich samochodach, które brały dział w wypadku, były łącznie 24 osoby.
W kierunku Poznania odblokowano jeden pas, lecz tworzy się korek.