​Na trasie S2 na odcinku węzeł Konotopa - Opacz (woj. mazowieckie) w niedzielę wieczorem zderzyło się osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci.

Zdjęcie z miejsca wypadku/fot. st. str. Damian Świeżak / Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim / Państwowa Straż Pożarna

W niedzielę wieczorem doszło do karambolu na trasie S2 pod Warszawą.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zderzyło się osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy.

"W wyniku wypadku poszkodowanych zostało pięć osób, w tym dzieci" - przekazał mł. kpt. Damian Dolniak, Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Przedstawiciel straży pożarnej dodał, że dwie osoby trafiły do szpitala, a trzy opatrywane są na miejscu. We wszystkich samochodach, które brały dział w wypadku, były łącznie 24 osoby.

W kierunku Poznania odblokowano jeden pas, lecz tworzy się korek.