Na poniedziałkowe popołudnie zaplanowano początek przeprowadzki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. SOR opuści tymczasowe kontenery i przeniesie się do nowoczesnych pomieszczeń, co stanowi kolejny etap rozbudowy oddziału. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na czerwiec.

Radom: Przeprowadzka SOR-u do nowych pomieszczeń (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowe wejście na SOR będzie dostępne od strony przeciwnej do dotychczasowej, naprzeciwko oddziału obserwacyjno-zakaźnego - poinformowała rzeczniczka szpitala, Wiktoria Kościelniak. Po przeprowadzce ruszy rozbiórka kontenerów oraz budowa nowej drogi dla karetek. Szpital oczekuje także na dostawę dodatkowego wyposażenia.

Stary oddział, działający od 2001 roku, nie spełniał już współczesnych standardów. Dzięki rozbudowie powierzchnia SOR-u zwiększy się o 800 m kw - z 1800 do 2300. Nowa część powstała po wschodniej stronie budynku. Przebudowa pozwoliła na wydzielenie stref dla pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz dla osób zgłaszających się samodzielnie. Dla pacjentów z objawami chorób zakaźnych przewidziano osobne wejście do specjalnej strefy diagnostycznej.

Nowy SOR wyposażono w pracownię diagnostyki obrazowej z tomografem komputerowym, aparatem RTG i ultrasonografem. Wdrożone zostaną także nowoczesne systemy dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. Większa powierzchnia umożliwi uruchomienie nowych gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Koszt inwestycji wynosi około 58 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi z rezerwy budżetu państwa.

Radomski SOR w piątce najbardziej obciążonych w kraju

Według danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego za 2025 rok, radomski SOR jest piątym najbardziej obciążonym oddziałem w Polsce. W ubiegłym roku przyjęto tu 13 593 pacjentów przewiezionych karetkami, co daje średnio ponad 37 przyjazdów dziennie. Po zakończeniu rozbudowy oddział będzie mógł przyjąć nawet 70 tys. pacjentów rocznie.