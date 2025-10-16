Do Polski został przewieziony 35-letni Ukrainiec Ivan R., podejrzany o jedno z czterech zabójstw na warszawskiej Woli, do których doszło w kwietniu 2024 roku. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. "To zakończyło procedurę ekstradycyjną po zatrzymaniu go w maju w Niemczech" - przekazał rzecznik lubuskiej policji nadkom. Maciej Kimet.

Kamienica przy ul. Grzybowskiej 71 w Warszawie, gdzie znaleziono ofiary / Michal Zebrowski / East News

35-letni Ukrainiec Ivan R., podejrzany o jedno z czterech zabójstw na warszawskiej Woli , został zatrzymany w Niemczech i przekazany polskim służbom.

Zatrzymanie było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy i zaangażowaniu "łowców głów".

W śledztwie dotyczącym makabrycznej zbrodni status podejrzanych ma już kilkanaście osób.

Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo na Woli

Operacja, która doprowadziła do zatrzymania podejrzanego o brutalne morderstwo, rozpoczęła się pod koniec 2024 roku. Do sprawy włączono "łowców głów" z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, kiedy ustalono, że 35-letni Ivan R. mieszkał na terenie województwa lubuskiego.

Policjanci z Polski współpracowali z Prokuraturą Krajową, stołeczną policją oraz służbami z innych krajów, korzystając z europejskiej sieci ENFAST, która wspiera międzynarodowe poszukiwania zbiegów. Sprawa miała charakter priorytetowy - zaznaczył nadkom. Maciej Kimet.

Ekstradycja z Niemiec i przekazanie podejrzanego polskim służbom

Przełom w śledztwie nastąpił w maju 2025 roku, gdy Ivan R. został zlokalizowany na terenie Bawarii. Niemiecka policja zatrzymała podejrzanego, ruszyła procedura ekstradycyjna. Po kilku miesiącach, 15 października Ivan R. został przekazany na granicy polskim policjantom z Dolnego Śląska. Następnie przewieziono go do aresztu śledczego, gdzie czeka na kolejne decyzje. Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zbrodni.

W kwietniu 2024 roku Warszawą wstrząsnęła makabryczna zbrodnia. W opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 71 odnaleziono ciała czterech mężczyzn. Dwa z nich znaleziono jednego dnia, kolejne dwa dzień później. W toku postępowania status podejrzanych uzyskało już kilkanaście osób.