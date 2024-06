Korzystający na co dzień z domowej tlenoterapii pacjent z ciężką niewydolnością oddechową czekał na przeszczep w sali operacyjnej w Warszawie. Płuca zostały dostarczone policyjnym Bellem-407GXi z granicy polsko-litewskiej, jednak do ostatniej chwili - ze względu na warunki pogodowe - nie było wiadomo, czy lot się odbędzie.

/ Anna Wałecka-Chamiuk / KMP w Suwałkach, Andrzej Chyliński / BKS KGP / Policja

Lot policyjny z płucami do przeszczepu był niepewny ze względu na częste alerty RCB dotyczące burz oraz obfitych opadów deszczu. W takich warunkach loty śmigłowcami się nie odbywają.

Na szczęście okazało się, że tym razem pogoda nie pokrzyżuje nam planów i będziemy mogli bezpiecznie lecieć z Warszawy do Budzisk i z powrotem. Do wykonania tego zadania wyznaczona została dwuosobowa załoga, która wykonała lot jednym ze stacjonujących w Warszawie policyjnych Belli-407 GXi – poinformował insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Trasę, którą drogą lądową karetka pokonałaby w około 4 godziny, piloci pokonali w 1,5 godziny. W Warszawie lądowanie odbyło się na przyszpitalnym lądowisku Banacha. Stamtąd karetką pogotowia organ do przeszczepu przetransportowany został do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Tam w sali operacyjnej czekał już pacjent z ciężką niewydolnością oddechową.

Płuca pobrane od dawcy z Litwy idealnie nadawały się dla naszego pacjenta. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że organ, aby mógł być przeszczepiony, musi być odpowiednio dopasowany do wymiarów klatki piersiowej. Nie może być po żadnym urazie czy poważnej chorobie płuc. Nie może też pochodzić od osoby, która w swoim życiu paliła. Tylko po spełnieniu tych wszystkich warunków mamy szansę na to, że nasz biorca będzie mógł szybko powrócić do normalnego życia – będzie rozmawiał, chodził a być może nawet biegał – powiedziała Dorota Zielińska, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

W przypadku tego mężczyzny transplantacja płuc była jedną skuteczną metodą nie tylko na poprawę jakości jego życia, ale przede wszystkim sposobem na uratowanie mu tego życia - dodała Dorota Zielińska.

W 2023 roku w całej Polsce miało miejsce 98 przeszczepów płuc – pod tym względem był to wyjątkowy rok, bo tych przeszczepów było rekordowo dużo. W tym roku był to pierwszy policyjny transport tego organu.