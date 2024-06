Mężczyzna w wieku 26 lat został zastrzelony w nocy na parkingu w szwedzkim Goteborgu. Według mediów to znany i wielokrotnie nagradzany artysta. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że chodzi o rapera C.Gambino.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zajścia doszło wczoraj wieczorem na parkingu w Goteborgu. Kiedy policja przyjechała na miejsce o godzinie 22:40, znalazła tam rannego od kul mężczyznę. Został on przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Śledczy szukają sprawców. Na razie nie mamy żadnych podejrzanych - powiedział Jens Andersson z tamtejszej policji. Przyznał, że padło kilka strzałów.

Gazeta "GP" podaje, że ofiara to znany i nagradzany artysta.

W mediach społecznościowych pojawiła się natomiast informacja, że chodzi o rapera C.Gambino. Artysta nie ujawniał swoje tożsamości, między innymi dlatego zawsze miał na twarzy maskę. Teraz podano, że nazywa się Karar Ramadan.

C.Gambino był jednym z najbardziej znanych szwedzkich raperów. Zaledwie kilka tygodni temu otrzymał nagrodę Grammy.

Na Spotify każdego miesiąca jego utwory są odtwarzane około miliona razy.

