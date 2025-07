Potężny pożar w dużym stopniu zniszczył połączone bloki w podwarszawskich Ząbkach. "Trwają działania wojewody, by pieniądze na pomoc poszkodowanym trafiły do nich już w sobotę" - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Pomoc doraźna dla osób pokrzywdzonych w pożarze to 8 tys. zł. "Pierwsze zaliczki na poczet odszkodowań będą mogły pojawić się na kontach pogorzelców z Ząbek w najbliższych dniach" - przekazał z kolei rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).