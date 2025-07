Tegoroczna rekrutacja na studia w Polsce przynosi zaskakujące wyniki. Choć informatyka, prawo i psychologia wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem, prawdziwy rekord popularności bije kierunek aktorski na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. O jedno miejsce walczy tam aż 40 kandydatów, co czyni ten kierunek jednym z najbardziej obleganych w kraju.

/ PAP

Sztuka na pierwszym planie — aktorstwo bije rekordy popularności

Rekrutacja na uczelnie wyższe w Polsce trwa w najlepsze, a zainteresowanie studiami nie słabnie. Według najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2024/2025 naukę na polskich uczelniach rozpoczęło aż 462 363 nowych studentów, co oznacza wzrost o 5 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszą się kierunki takie jak informatyka, prawo, psychologia czy zarządzanie. Jednak, jak donosi dziennik.pl, w tym roku to Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przyciągnęła największą uwagę kandydatów.

Aktorstwo — marzenie tysięcy, szansa dla nielicznych

Wydział Aktorski krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych od lat uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych w kraju. W tym roku chęć studiowania aktorstwa zgłosiło aż 1109 osób, podczas gdy liczba dostępnych miejsc wynosi zaledwie 28. Oznacza to, że na jedno miejsce przypada niemal 40 kandydatów. To prawdziwy rekord, który pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się zawód aktora wśród młodych ludzi. Program studiów obejmuje nie tylko przygotowanie do pracy na scenie teatralnej, ale także w radiu, telewizji i filmie, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tego kierunku.

Nie tylko aktorstwo — inne popularne kierunki

Choć to aktorstwo przyciągnęło w tym roku najwięcej uwagi, nie brakuje innych kierunków, które również mogą pochwalić się dużą liczbą kandydatów. Na przykład na Wydział Reżyserii i Dramaturgii Akademii Sztuk Teatralnych zgłosiło się około 80 osób na 8 miejsc, co również świadczy o ogromnym zainteresowaniu sztuką teatralną i filmową. Wśród najchętniej wybieranych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim dominują natomiast te związane z medycyną i psychologią, co potwierdza utrzymujące się trendy z poprzednich lat.

Pielęgniarstwo zyskuje na znaczeniu

Warto również zwrócić uwagę na rosnącą popularność pielęgniarstwa. W ubiegłym roku ten kierunek awansował na 6. miejsce w rankingu najchętniej wybieranych studiów, a liczba kandydatów na rok akademicki 2024/2025 wzrosła do 17 416. To wyraźny sygnał, że młodzi ludzie coraz częściej dostrzegają potencjał i stabilność zawodową, jaką oferuje sektor medyczny.

Trudna droga do wymarzonego zawodu

Rekordowa liczba kandydatów na jedno miejsce na kierunku aktorskim to nie tylko dowód na popularność tego zawodu, ale także na ogromną konkurencję, z jaką muszą się zmierzyć przyszli studenci. Proces rekrutacyjny na Akademię Sztuk Teatralnych jest wieloetapowy i wymaga nie tylko talentu, ale również determinacji oraz ciężkiej pracy. Dla wielu młodych ludzi to spełnienie marzeń, ale także początek trudnej i wymagającej drogi zawodowej.