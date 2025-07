Kiedy koniec wojny Rosji z Ukrainą? W piątek Donald Trump negocjował z Wołodymyrem Zełenskim. Do dyskusji doszło dzień po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, którą Trump był "bardzo zawiedziony".

Prezydent USA Donald Trump / JIM WATSON / AFP/EAST NEWS

"Prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Zełenskim dziś rano. Wtajemniczone źródło powiedziało, że była to dobra rozmowa" - przekazał dziennikarz portalu Axios Barak Ravid.

Była to pierwsza rozmowa liderów USA i Ukrainy od czasu wstrzymania amerykańskich dostaw niektórych typów amunicji , w tym rakiet do systemów Patriot.

"Bardzo ważna i treściwa rozmowa między prezydentami. Szczegóły z czasem" - powiadomił na Telegramie szef kancelarii szefa państwa ukraińskiego, Andrij Jermak.

Rozmowa Trumpa z Putinem

Do dyskusji doszło dzień po rozmowie Trump-Putin , po której Trump stwierdził, że jest "bardzo zawiedziony" i że "nie dokonał z nim żadnych postępów".

Kreml w swoim komunikacie z rozmowy dał do zrozumienia, że Putin po raz kolejny odrzucił propozycję zawieszenia broni.

Prezydent Rosji powiedział w kontekście wojny w Ukrainie, że dąży do rozwiązania konfliktu "w drodze negocjacji", ale nie zrezygnuje z celów, jakie sobie postawił w tzw. specjalnej operacji wojskowej. Dodał, że jeśli dojdzie do negocjacji, będą one dwustronne, z udziałem przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Trump poruszył kwestię jak najszybszego zakończenia działań wojennych w Ukrainie. W odpowiedzi usłyszał od Putina, że Rosja nadal szuka politycznego rozwiązania konfliktu, ale "będzie dążyć do osiągnięcia postawionych celów".