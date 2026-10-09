Zamaskowana twarz, nożyczki w ręce. 13-latka zatrzymana przez policję z Płocka

13-latka z Płocka na zamkniętej grupie w internecie wstawiła film, w którym groziła śmiercią uczniom kilku miejscowych szkół. Nagranie trafiło na jeden z portali społecznościowych. Internauci zawiadomili policję. 13-latka została zatrzymana.
Policja zabezpieczyła strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon dziewczynki.
O zdarzeniu zostanie powiadomiony wydział rodzinny i nieletnich miejscowego płockiego sądu rejonowego.
Dwie zatrzymane 16-latki
W Legnicy na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali 16-latkę, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole.
Przesłała ona groźby za pośrednictwem komunikatora internetowego. Przyznała, że był to tylko głupi żart. Policjanci zbierają materiały w tej sprawie i przekażą je do sądu rodzinnego - mówi Anna Tersa z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy.
Zaznaczyła, że nie znaleziono przy niej niebezpiecznych przedmiotów.
Z kolei w Lublinie policjanci zatrzymali 16-latkę, która zamaskowana kominiarką w internecie groziła uczniom jednej ze szkół. Na nagraniu wymachiwała nożem. Nastolatka została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli kominiarkę i nóż.
Seria zatrzymań nastolatków
Policja z całego kraju od rana informuje o zatrzymaniach kolejnych nastolatków, którzy albo publikowali w sieci nagrania, w których grozili innym, albo przynosili noże lub inne niebezpieczne narzędzia do szkół.
W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.
W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.