Zamaskowana twarz, nożyczki w ręce. 13-latka zatrzymana przez policję z Płocka

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Z nożyczkami w ręku groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku na Mazowszu. Policjanci zatrzymali 13-latkę, która zamieściła takie nagranie w sieci. Z kolei funkcjonariusze z dolnośląskiej Legnicy zatrzymali 16-letnią uczennicę jednej z tamtejszych szkół, która wysyłała groźby związane z przemocą.

13-latka zamieściła w internecie film, na którym groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku

13-latka zamieściła w internecie film, na którym groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku / Policja

13-latka z Płocka na zamkniętej grupie w internecie wstawiła film, w którym groziła śmiercią uczniom kilku miejscowych szkół. Nagranie trafiło na jeden z portali społecznościowych. Internauci zawiadomili policję. 13-latka została zatrzymana.

Policja zabezpieczyła strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon dziewczynki.

O zdarzeniu zostanie powiadomiony wydział rodzinny i nieletnich miejscowego płockiego sądu rejonowego.

Pilny apel do młodzieży. Ma to związek z napisem na jednym z noży „Jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub mają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. To nie kapusiostwo” - apeluje policja do dzieci i młodzieży. To pokłosie ostatnich ataków nastoletnich…

Dwie zatrzymane 16-latki

W Legnicy na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali 16-latkę, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole.

Przesłała ona groźby za pośrednictwem komunikatora internetowego. Przyznała, że był to tylko głupi żart. Policjanci zbierają materiały w tej sprawie i przekażą je do sądu rodzinnego - mówi Anna Tersa z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy.

Zaznaczyła, że nie znaleziono przy niej niebezpiecznych przedmiotów.

Z kolei w Lublinie policjanci zatrzymali 16-latkę, która zamaskowana kominiarką w internecie groziła uczniom jednej ze szkół. Na nagraniu wymachiwała nożem. Nastolatka została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli kominiarkę i nóż.

Twierdzą, że film był głupim żartem. 15-latkowie sami zgłosili się na policję Dwaj 15-latkowie zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na Mazowszu. Chłopcy nagrali film, w którym grozili śmiercią innym uczniom w mieście. Twierdzą, że był to głupi żart.

Seria zatrzymań nastolatków

Policja z całego kraju od rana informuje o zatrzymaniach kolejnych nastolatków, którzy albo publikowali w sieci nagrania, w których grozili innym, albo przynosili noże lub inne niebezpieczne narzędzia do szkół.

W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.