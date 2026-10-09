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Zamaskowana twarz, nożyczki w ręce. 13-latka zatrzymana przez policję z Płocka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (12:02)

Z nożyczkami w ręku groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku na Mazowszu. Policjanci zatrzymali 13-latkę, która zamieściła takie nagranie w sieci. Z kolei funkcjonariusze z dolnośląskiej Legnicy zatrzymali 16-letnią uczennicę jednej z tamtejszych szkół, która wysyłała groźby związane z przemocą.

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Zamaskowana twarz, nożyczki w ręce. 13-latka zatrzymana przez policję z Płocka
13-latka zamieściła w internecie film, na którym groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku /Policja

13-latka z Płocka na zamkniętej grupie w internecie wstawiła film, w którym groziła śmiercią uczniom kilku miejscowych szkół. Nagranie trafiło na jeden z portali społecznościowych. Internauci zawiadomili policję. 13-latka została zatrzymana.

Policja zabezpieczyła strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon dziewczynki.

O zdarzeniu zostanie powiadomiony wydział rodzinny i nieletnich miejscowego płockiego sądu rejonowego.

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Dwie zatrzymane 16-latki

W Legnicy na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali 16-latkę, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole.

Przesłała ona groźby za pośrednictwem komunikatora internetowego. Przyznała, że był to tylko głupi żart. Policjanci zbierają materiały w tej sprawie i przekażą je do sądu rodzinnego - mówi Anna Tersa z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy. 

Zaznaczyła, że nie znaleziono przy niej niebezpiecznych przedmiotów.

Z kolei w Lublinie policjanci zatrzymali 16-latkę, która zamaskowana kominiarką w internecie groziła uczniom jednej ze szkół. Na nagraniu wymachiwała nożem. Nastolatka została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli kominiarkę i nóż. 

Seria zatrzymań nastolatków

Policja z całego kraju od rana informuje o zatrzymaniach kolejnych nastolatków, którzy albo publikowali w sieci nagrania, w których grozili innym, albo przynosili noże lub inne niebezpieczne narzędzia do szkół.

W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: szkoła

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