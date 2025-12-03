Wielkie święto w sercu Warszawy. Dworzec Centralny obchodzi swoje 50. urodziny. Z tej okazji od piątku do niedzieli na podróżnych i mieszkańców czeka szereg atrakcji – od koncertów, przez wystawy, po interaktywne gry i słodkie poczęstunki. Jubileusz to nie tylko okazja do zabawy, ale też do przypomnienia historii tego wyjątkowego miejsca.

5 grudnia 1975 roku, otwarto modernistyczny dworzec kolejowy Warszawa Centralna / Anita Walczewska / PAP

Pół wieku Dworca Centralnego

Dokładnie 5 grudnia 1975 roku otwarto nowoczesny, modernistyczny dworzec kolejowy Warszawa Centralna. W tamtych czasach uchodził on za jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, a dziś jest nie tylko kluczowym węzłem komunikacyjnym, ale także ważnym symbolem stolicy.

W 2019 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków i nadano mu imię wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.



Urodzinowe atrakcje dla każdego

Oficjalne rozpoczęcie obchodów zaplanowano na piątek, 5 grudnia, o godzinie 10:00 w hali głównej dworca. Na odwiedzających czekać będą specjalne strefy z atrakcjami - kawa serwowana przez WARS, słodkości, interaktywna gra poświęcona historii kolei i PKP, a także koncert gwiazdy.

W hali głównej będzie można również zobaczyć wyjątkową wystawę "50 lat Dworca Centralnego w Archiwach Państwowych". Podczas otwarcia ekspozycji przewidziano oprowadzanie kuratorskie, które pozwoli zgłębić historię obiektu i zobaczyć unikatowe materiały archiwalne.

Wystawa została przygotowana na podstawie zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych.



Strefa wspomnień i atrakcje dla najmłodszych

Na antresoli dworca powstanie "strefa wspomnień", gdzie emitowane będą współczesne i archiwalne nagrania dokumentujące życie tego miejsca. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych - 6 grudnia, z okazji Mikołajek, przygotowano specjalne atrakcje dedykowane dzieciom.

Obchody jubileuszu zakończą się 7 grudnia.



Serce stolicy i brama do Polski

Dworzec Warszawa Centralna to nie tylko symbol współczesnej Polski i kluczowy węzeł komunikacyjny. To serce stolicy - miejsce, które było świadkiem niezliczonych ludzkich historii, a zarazem ikona popkultury bliska wielu pokoleniom Polaków. Jako Polskie Koleje Państwowe dbamy o to, by Warszawa Centralna zachowała rangę miejsca godnego swojej roli - bramy do stolicy i jednego z najważniejszych symboli polskie kolei - podkreślił prezes zarządu PKP S.A Alan Beroud.

Warszawa Centralna obsługuje pociągi dalekobieżne i regionalne, umożliwiając podróże do ponad 110 miast w Polsce i za granicą. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego z 2024 roku, jest to czwarty największy dworzec w kraju pod względem liczby obsługiwanych pasażerów - rocznie korzysta z niego ponad 20 milionów osób.

Jubileusz 50-lecia to doskonała okazja, by odwiedzić to wyjątkowe miejsce i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.