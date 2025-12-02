Szłapka: Bez serca

O weto prezydenta został zapytany podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka. Rzecznik rządu stwierdził, że "tylko osoba bez serca może taką ustawę zawetować".

Podkreślił, że badania opinii publicznej wskazują jednoznacznie, że Polacy są bardzo wrażliwi na cierpienie zwierząt. Widać wyraźnie, że pan prezydent bardzo daleko odsunął się od takiego naturalnego myślenia Polaków o tym, co to znaczy bycie człowiekiem - stwierdził Szłapka.

Jak dodał, "trudno obronić" taką decyzję prezydenta. Pan prezydent, widać wyraźnie, chce "sypać piach w tryby", ale myślę, że obywatele to będą oceniać - powiedział.

Dlaczego Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową?

W nagraniu zamieszczonym na profilu Kancelarii Prezydenta na X Karol Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - dodał.