"I co ci psy zawiniły?" - w ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził z kolei, że tylko "osoba bez serca" może takiej ustawy nie podpisać. Prezydent zapowiedział, że złoży własny projekt ustawy chroniącej zwierzęta.
- Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która miała zaostrzyć przepisy dotyczące trzymania psów na uwięzi i wielkości kojców.
- Premier Donald Tusk skomentował tę decyzję krótko: "I co ci psy zawiniły?".
- Rzecznik rządu Adam Szłapka nazwał weto decyzją "bez serca".
- Prezydent zapowiada złożenie własnego projektu ustawy, który ma poprawić sytuację zwierząt bez nakładania "nierealistycznych obowiązków" na właścicieli.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji.
Decyzję prezydenta skomentował na platformie X premier Donald Tusk. "I co ci psy zawiniły?" - napisał krótko.