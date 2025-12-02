"I co ci psy zawiniły?" - w ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził z kolei, że tylko "osoba bez serca" może takiej ustawy nie podpisać. Prezydent zapowiedział, że złoży własny projekt ustawy chroniącej zwierzęta.

  • Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która miała zaostrzyć przepisy dotyczące trzymania psów na uwięzi i wielkości kojców.
  • Premier Donald Tusk skomentował tę decyzję krótko: "I co ci psy zawiniły?".
  • Rzecznik rządu Adam Szłapka nazwał weto decyzją "bez serca".
  • Prezydent zapowiada złożenie własnego projektu ustawy, który ma poprawić sytuację zwierząt bez nakładania "nierealistycznych obowiązków" na właścicieli.
  • Najnowsze informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.p

Zobacz również:

​Nawrocki znowu wetuje. Tym razem chodzi o psy na łańcuchach

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji.

Decyzję prezydenta skomentował na platformie X premier Donald Tusk. "I co ci psy zawiniły?" - napisał krótko.

Szłapka: Bez serca

O weto prezydenta został zapytany podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka. Rzecznik rządu stwierdził, że "tylko osoba bez serca może taką ustawę zawetować".

Podkreślił, że badania opinii publicznej wskazują jednoznacznie, że Polacy są bardzo wrażliwi na cierpienie zwierząt. Widać wyraźnie, że pan prezydent bardzo daleko odsunął się od takiego naturalnego myślenia Polaków o tym, co to znaczy bycie człowiekiem - stwierdził Szłapka.

Jak dodał, "trudno obronić" taką decyzję prezydenta. Pan prezydent, widać wyraźnie, chce "sypać piach w tryby", ale myślę, że obywatele to będą oceniać - powiedział.

Dlaczego Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową?

W nagraniu zamieszczonym na profilu Kancelarii Prezydenta na X Karol Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - dodał.

Nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu - wyjaśnił.

Podkreślił, że prezydencki projekt - którego złożenie zapowiedział - realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców.

Zobacz również:

Weto prezydenta ws. ustawy łańcuchowej. Suchoń: Obrzydliwe