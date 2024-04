To wielki sukces całej drużyny. Studenci z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zajęli 5. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Fizyków. W Zurychu rywalizowało 21 drużyn z całego świata.

/ Wydział Fizyki UW / Facebook

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego zajęli 5. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Fizyków (International Physicists’ Tournament), który 6 kwietnia zakończył się w Zurychu.

Wydział Fizyki UW reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Kośmicki (kapitan), Jakub Hevler, Sara Gałan, Paweł Kałwak, Piotr Łukawski i Magdalena Orłowska.

Na miejscu wspierali ich jeszcze Wiktor Kalinowski, Bartłomiej Leks, Michał Puza, Jakub Trzaska, a zdalnie - Debora Choińska. Za przygotowanie drużyny do zawodów odpowiedzialni byli mgr Paweł Szczypkowski i Michał Zdziennicki.

W Zurychu rywalizowało 21 drużyn z całego świata. Celem młodych naukowców było stoczyć potyczki na najlepsze rozwiązanie, dyskutując o problemach fizycznych z koleżankami i kolegami z całego świata:

Na scenę wychodzi najpierw reporter, który przedstawia rozwiązanie problemu, następnie oponent, który stara się ulepszyć rozwiązanie, oczywiście z jednej strony znajdując jego słabe punkty, ale także z drugiej wskazując, w jaki sposób można byłoby je ulepszyć i poprawić oraz doceniając wszystko, co dobre w rozwiązaniu. (..) Rywalizujemy jak równi z równymi ze studentami najlepszych uczelni na świecie i bardzo często zostawiamy te renomowane w tyle - opowiadał reporterowi RMF MAXX - dr Krzysztof Turzyński, opiekun studentów.

Jedną ze studentek, która walczyła na argumenty z kolegami z innych uczelni była Sara Gałan:

Robiłam prezentację na temat kropli kleju PVC, które wpuszcza się do wody i one wtedy wykonują różne obroty, pływają po powierzchni. Moim zadaniem było wyjaśnienie przyczyn tego ruchu i znalezienie warunków, dla jakich krople przestaną się obracać. Przyczyną tego ruchu, tak jak udało nam się wykazać, były wyrzuty rozpuszczalnika z wnętrza kropli, a żeby kropla przestała się obracać, trzeba było sprawić, że będzie ona jak najbardziej zbliżona do okręgu, żeby była jak najbardziej symetryczna i wtedy kropla będzie płynęła prosto i nie będzie wykonywała żadnych obrotów - tłumaczyła studentka UW Sara Gałan.

Paweł Kałwak próbował rozwiązać problem odwijania taśmy. Czynność ta kojarzy nam się z charakterystycznym dźwiękiem.

Musieliśmy wytłumaczyć powstawanie tego dźwięku oraz znaleźć sposoby całkowitego wyciszenia tego odwijania, ale także maksymalizacji tego dźwięku. Ten przykład był bardzo ciekawy, ponieważ on pokazuje zachowania układów bardzo złożonych w bardzo prostym doświadczaniu. Żeby ograniczyć ten dźwięk, wystarczy odwijać równolegle i powoli, wtedy będziemy mieć gwarancję, że nasze odwijanie będzie ciche - tłumaczy student, Paweł Kałwak.



Co można powiedzieć o balonie?

Inny ze studentów zajmował się z kolei balonami.

Ja akurat zajmowałem się trochę bardziej prymitywnie brzmiącymi problemami, ale pierwszy z nich na przykład sprowadzał się do tego, co możemy powiedzieć o balonie, jaki był jego kształt, kiedy słyszymy tylko dźwięk jaki następuje po przebiciu. Na przykład badając jego głośność czy to, jakie są wysokości dźwięków, można powiedzieć jakie było ciśnienie, objętość (…) mogę powiedzieć, że nie można odróżnić dźwięku balonu, jaki był jego kształt, bo dla każdego rodzaju dźwięku możemy znaleźć nieskończenie wiele kształtów, które będą brzmiały dokładnie tak samo - tłumaczył nam Jakub Hevler.

W tym roku walka o wejście do finałowej trójki była bardzo wyrównana, a polską drużynę od wchodzących do finału dzieliła zaledwie czteroprocentowa różnica punktów.

Zwycięzcą 16. edycji turnieju została reprezentacja Niemiec, drugie miejsce zajęła drużyna Ecole Polytechnique z Francji, a trzecie Włosi z Politecnico di Milano.