Do poważnego wypadku doszło na wschodzie Węgier. Autobus przewożący ukraińskie dzieci zjechał do rowu i przewrócił się. 19 osób zostało rannych, w tym cztery poważnie.

Wypadek autokaru na Węgrzech / Janos Meszaros / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło na trasie między Kunszentmarton a Tiszafoldvar we wschodnich Węgrzech.

Autobus zjechał do rowu i przewrócił się na bok; przyczyny wypadku są nieznane.

W pojeździe było 77 pasażerów, 19 osób zostało rannych, w tym 4 poważnie; nie ma ofiar śmiertelnych.

Wśród rannych jest 11 nieletnich.

O niedzielnym wypadku poinformowała na Facebooku ambasada Ukrainy na Węgrzech.

Do wypadku doszło ok. godz. 5 nad ranem na drodze pomiędzy Kunszentmarton a Tiszafoldvar we wschodniej części kraju.

Autobus z nieznanych przyczyn zjechał do rowu i przewrócił się na bok.

Spośród 77 pasażerów 19 zostało rannych, czterech z nich poważnie, ale nie było ofiar śmiertelnych - zaznaczyła ambasada. Ranni trafili do kilku okolicznych szpitali, a pozostałe osoby otrzymały tymczasowe zakwaterowanie i posiłki.

Pal Gyorfi z węgierskich służb ratunkowych powiedział w rozmowie z agencją MTI, że na miejsce wypadku skierowano trzynaście zespołów. Dodał, że wśród 19 rannych jest 11 nieletnich.

Na miejscu byli ambasador Ukrainy i pracownicy konsulatu.