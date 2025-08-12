4-letnie dziecko zmarło w poniedziałek w szpitalu w Rzymie. Chłopiec trafił do placówki w stanie przegrzania organizmu po długim pobycie na słońcu - poinformowały włoskie media. Nad Włochy nadciągnęła kolejna fala upałów. Rośnie liczba miast, w których ogłoszono najwyższy stopień alarmu. Gdzie będzie najgorzej?

4-letnie dziecko zmarło w poniedziałek w szpitalu w Rzymie z powodu upałów / Shutterstock

Chłopiec został przewieziony do rzymskiego szpitala z Sardynii, gdzie przebywał na wakacjach z rodzicami.

Gdy rodzice odpoczywali, dziecko wyszło z pokoju. Jakiś czas później zostało znalezione nieprzytomne w samochodzie zaparkowanym na słońcu.

4-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym. Niestety nie udało się go uratować.

To kolejny zgon tego lata we Włoszech z powodu wysokiej temperatury.