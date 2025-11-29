Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł kota rasy maine coon. Złodzieja namierzyli policjanci z Grójca (woj. mazowieckie), a futrzak wrócił cały i zdrowy do domu.
Jak informuje policja, wartość ukradzionego kota oszacowano na ok. 12 tysięcy złotych. Zwierzę zniknęło sprzed posesji właścicieli. Nagrania z monitoringu pokazały, że ktoś zabrał je do auta i odjechał.
Policjanci namierzyli mężczyznę, który przywłaszczył rasowego kota. 33-latek trzymał zwierzę w swoim mieszkaniu.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policja nie ujawnia, jak tłumaczył swoje zachowanie i co planował zrobić ze zwierzęciem.
Kot cały i zdrowy wrócił do swoich właścicieli.
