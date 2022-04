"Dziś kuchnia szkolna nie ma na czym ugotować posiłków dla dzieci, więc czekamy szybko na decyzje" - mówi zastępca burmistrza Cegłowa, Dariusz Uchman. Gmina jest jedną z kilkunastu w Polsce, które były zaopatrywane w gaz przez firmę Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jest to spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. I jedna z kilkudziesięciu podmiotów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Listę tę dwa dni temu przedstawił szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Gmina Cegłów / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jak bez gazu radzi sobie Cegłów? Z zastępcą burmistrza, Dariuszem Uchmanem, rozmawiał reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz. Jak stwierdził wiceburmistrz, "wychodzi na to, że podejmując decyzję strona rządowa nie była świadoma, iż firma Novatek dostarczała też gaz do odbiorców indywidualnych".

Strona rządowa została wczoraj poinformowana, uświadomiono jej, że wprowadzając sankcje na firmę Novatek spowodowało cięcie około tysiąca mieszkańców, ale w skali kraju będzie to kilka tysięcy mieszkańców, którzy zostali z dnia na dzień pozbawieni dostępu do gazu ziemnego. Czekamy na decyzje strony rządowej - mówi zastępca burmistrza.

Na pytanie o to, czy uważa, że firma ta nie powinna zostać objęta sankcjami, odpowiedział, iż "jest to złożona sprawa, wolałbym nie zajmować jednoznacznego stanowiska".

Mieszkańcy pytają burmistrza

Cytat Wiele pytań, ale jest to sieć, za którą my nie jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy również jej klientami. Te same pytania, które zadają nam mieszkańcy, zadajemy też sobie i zastanawiamy się, co dalej. Podłączone są szkoły, np. dziś kuchnia szkolna nie ma na czym ugotować posiłków dla dzieci, więc czekamy szybko na decyzje, czy mamy szukać alternatywnych źródeł zasilania, czy zostaną podjęte decyzje w kierunku przywrócenia dla firmy Novatek, czy inne rozwiązania w zakresie przejęcia tej sieci przez jakieś podmioty państwowe - powiedział Dariusz Uchman.

Zastępca burmistrza Cegłowa informuje, że - wedle jego wiedzy - "trwają intensywne konsultacje na temat rozwiązania tego i mają być lada moment podejmowane decyzje".

Nie wiemy tylko, co to znaczy "lada moment" - dodaje.

Alternatywa: butle na gaz

Jest to jedno z rozwiązań. Gaz służył do ogrzewania domów. Na szczęście mamy wiosnę, więc powinniśmy sobie poradzić bez tego źródła ciepła. Pozostaje problem przygotowania ciepłej wody użytkowej i w tym przypadku kuchnie gazowe przystosowane do gazu propan-butan mogą rozwiązać problem, lub podgrzewacze i bojlery elektryczne - powiedział Dariusz Uchman.

Wiceburmistrz przestrzegł, że "nieodpowiedzialne przełączanie, szukanie źródeł alternatywnych, może doprowadzić do zdarzeń niepożądanych".

Jesteśmy optymistami, że może to nastąpić w najbliższych godzinach, góra - dniach i wówczas nie powstanie panika. Ludzie zrozumieją i wytrzymają ten dzień, dwa bez gazu - dodał zastępca burmistrza.

Jest decyzja rządu w tej sprawie

Rząd jeszcze dziś wyda decyzję o przejęciu infrastruktury gazowej w gminach, które utraciły dostęp do surowca - dowiedział się reporter RMF FM. Od wczoraj do kilkunastu gmin nie dopływa gaz. To efekt wpisania na listę sankcyjną firmy Novatek, która dostarczała w tych regionach surowiec.

Mieszkańcy tych gmin, którzy mają dostawy gazu z firm rosyjskich, będą zabezpieczeni i to bardzo szybko - zapewnia wicepremier Henryk Kowalczyk.