Prokuratura Rejonowa w Mławie wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności śmierci 28-latka, który zmarł w trakcie bójki podczas spotkania towarzyskiego przy grillu w miejscowości Augustowo. Sąd tymczasowo aresztował trzech podejrzanych w sprawie. Są oni w wieku 28, 30 i 31 lat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński poinformował w środę, że wszczęte tam śledztwo dotyczy śmierci 28-latka, który w trakcie bójki doznał urazu głowy - zdarzenie z udziałem w sumie czterech mężczyzn miało miejsce w nocy z 6 na 7 lipca w miejscowości Augustowo, w gminie Strzegowo, podczas towarzyskiego spotkania przy grillu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 28-latek został uderzony pięścią w twarz, po czym przewrócił się na twarde podłoże, doznając obrażeń głowy. Mężczyzna zmarł na miejscu - powiedział prokurator Bagiński. Jak podkreślił, zarzut udziału w bójce przedstawiono trzem innym jej uczestnikom w wieku 28, 30 i 31 lat. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na dwa miesiące.

Szef mławskiej prokuratury rejonowej zastrzegł, że na obecnym etapie śledztwa żadnemu z trzech podejrzanych nie można przypisać konkretnie, że to on uderzył 28-latka przed tym, jak mężczyzna przewrócił się, w wyniku czego odniósł obrażenia głowy i zmarł.

Także konkretny powód bójki nie jest na razie znany. Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do jakiegoś nieporozumienia, jednak nie był to taki motyw, który można by określić jako więcej niż błahy. Na razie wszystko wskazuje na to, że były to alkoholowe rozliczenia, dotyczące w zasadzie niczego - stwierdził prokurator Bagiński.

Jak zaznaczył, okoliczności, w których doszło do bójki, w tym jej powód oraz przebieg, będą wyjaśniane w trakcie przesłuchań świadków. W tym towarzyskim grillu, prawdopodobnie z okazji urodzin jednego z uczestników, oprócz mężczyzn, między którymi doszło do bójki, brało udział więcej osób - dodał szef mławskiej prokuratury rejonowej.

Przyznał, że wszyscy mężczyźni uczestniczący w bójce, którzy na chwilę odeszli od pozostałych uczestników spotkania, by rozstrzygnąć spór, byli pod wpływem alkoholu i znali się już wcześniej. Do badań, również na ewentualną obecność środków odurzających, pobrana została od nich krew.

Śledztwo dotyczące zdarzenia Prokuratura Rejonowa w Mławie prowadzi wspólnie z tamtejszą Komendą Powiatową Policji. W ramach postępowania przeprowadzona została sekcja zwłok 28-latka, jednak pełny protokół z jej wynikami nie jest jeszcze gotowy.

Zgodnie z art. 158. Kodeksu karnego, jeżeli następstwem bójki jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.