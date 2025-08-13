Tragiczne skutki mogło mieć nieodpowiedzialne zachowanie na drodze 66-latka z gminy Wilkołaz na Lubelszczyźnie. Mężczyzna jechał pod prąd drogą ekspresową S19. Siedział za kierownicą czterokołowca, który w ogóle nie powinien się na niej pojawić. Policja opublikowała nagranie, na którym widać, jak inni kierowcy w ostatniej chwili uciekają na sąsiednie pasy przed jadącym wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi seniorowi.

Mężczyzna w ogóle nie powinien wjeżdżać na ekspresówkę

Policja informuje, że 66-latek nie jechał zwykłym samochodem, ale czterokołowcem lekkim marki Aixam. Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu pojazd ze względu na ograniczenia konstrukcyjne oraz ustawowe w ogóle nie powinien pojawić się na drodze ekspresowej. Nie wiadomo, czy kierowca nie był tego świadomy, czy zignorował obowiązujące restrykcje. Zdecydował się jednak na jazdę trasą S19.

Kierowca czterokołowca w okolicach węzła zjazdowego w Kraśniku zawrócił na ekspresówce i zaczął jechać pod prąd, w kierunku Polichny. Inni kierowcy w ostatniej chwili uciekali na sąsiedni pas, widząc jadący na nich pojazd.

Jak tłumaczył się 66-latek?

W pewnym momencie jadący pod prąd kierowca zjechał częściowo na pas zieleni. Świadkowie jego nieodpowiedzialnego zachowania wezwali policję. Na miejscu pojawiła się też służba drogowa.

66-latek jechał czterokołowcem sam. Był trzeźwy.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że chciał jechać w stronę Wilkołaza, ale się pomylił. Funkcjonariusze zatrzymali mu uprawnienia. Sprawą zajmie się sąd.

Znak ostrzegający kierowców przed jazdą pod prąd / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Co zrobić, gdy przez pomyłkę wjedziemy pod prąd na autostradę lub drogę ekspresową? Policja przypomina, że powinniśmy się zatrzymać na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne.

Należy też wezwać służbę drogową lub policję, która pomoże nam bezpiecznie wyjechać z trasy.