Były wychowawca domu dziecka w Ostrowie Kaliskim (woj. wielkopolskie) został oskarżony o znęcanie się nad dwojgiem podopiecznych. To już drugi pracownik tej placówki, wobec którego skierowano akt oskarżenia w tej sprawie. Sprawa wyszła na jaw po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów wojewódzkich.

64-letni były pracownik ośrodka opiekuńczego w Ostrowie Kaliskim usłyszał dwa poważne zarzuty.

Prokuratura oskarżyła go o kierowanie gróźb uszkodzenia ciała wobec 13-letniego chłopca oraz naruszenie nietykalności cielesnej zarówno jego, jak i 11-letniej dziewczynki.

Do niepokojących zdarzeń miało dochodzić w 2024 roku. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Kolejna osoba z zarzutami

To już drugi przypadek, gdy pracownik tej placówki opiekuńczej trafia przed sąd.

Pod koniec 2025 roku akt oskarżenia został skierowany także przeciwko byłej wicedyrektorce domu dziecka. Kobieta miała poniżać i znieważać dzieci.

Jak ustalono, jedną z jej wypowiedzi nagrał nauczyciel, żeby mieć dowód. Podejrzana nie przyznała się do winy. Grozi jej do roku pozbawienia wolności.

Chociaż ściganie w obu sprawach odbywało się początkowo z oskarżenia prywatnego, prokurator Elżbieta Waliszewska-Fingas po zapoznaniu się z materiałem dowodowym podjęła decyzję o objęciu postępowań z urzędu.

Sprawa ujrzała światło dzienne w październiku 2024 roku po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wyniki kontroli i reakcja władz

Kontrola została przeprowadzona po licznych skargach na zachowanie niektórych wychowawców wobec dzieci. Inspektorzy w piśmie do starostwa poinformowali, że wychowankowie nie mieli zapewnionych właściwych warunków socjalno-bytowych i nie przestrzegano praw dziecka.

Kaliską prokuraturę zawiadomiono o podejrzeniu znęcania się nad dziećmi i naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Po ujawnieniu wyników kontroli Caritas Diecezji Kaliskiej, która wówczas dzierżawiła budynek i odpowiadała za opiekę nad dziećmi, zrezygnowała z prowadzenia placówki. Obecnie domem dziecka zarządza powiat kaliski.

Dom dziecka w Ostrowie Kaliskim powstał w 2017 roku z inicjatywy powiatu kaliskiego, który odkupił budynek po dawnej szkole od Urzędu Gminy w Brzezinach. Placówka ma 14 miejsc dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat.

Czas pobytu wychowanków wynosi maksymalnie trzy miesiące, a w wyjątkowych sytuacjach – do sześciu miesięcy.

