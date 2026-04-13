Były wychowawca domu dziecka w Ostrowie Kaliskim (woj. wielkopolskie) został oskarżony o znęcanie się nad dwojgiem podopiecznych. To już drugi pracownik tej placówki, wobec którego skierowano akt oskarżenia w tej sprawie. Sprawa wyszła na jaw po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów wojewódzkich.
64-letni były pracownik ośrodka opiekuńczego w Ostrowie Kaliskim usłyszał dwa poważne zarzuty.
Prokuratura oskarżyła go o kierowanie gróźb uszkodzenia ciała wobec 13-letniego chłopca oraz naruszenie nietykalności cielesnej zarówno jego, jak i 11-letniej dziewczynki.
Do niepokojących zdarzeń miało dochodzić w 2024 roku. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
To już drugi przypadek, gdy pracownik tej placówki opiekuńczej trafia przed sąd.
Pod koniec 2025 roku akt oskarżenia został skierowany także przeciwko byłej wicedyrektorce domu dziecka. Kobieta miała poniżać i znieważać dzieci.
Jak ustalono, jedną z jej wypowiedzi nagrał nauczyciel, żeby mieć dowód. Podejrzana nie przyznała się do winy. Grozi jej do roku pozbawienia wolności.
Chociaż ściganie w obu sprawach odbywało się początkowo z oskarżenia prywatnego, prokurator Elżbieta Waliszewska-Fingas po zapoznaniu się z materiałem dowodowym podjęła decyzję o objęciu postępowań z urzędu.
Sprawa ujrzała światło dzienne w październiku 2024 roku po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Kontrola została przeprowadzona po licznych skargach na zachowanie niektórych wychowawców wobec dzieci. Inspektorzy w piśmie do starostwa poinformowali, że wychowankowie nie mieli zapewnionych właściwych warunków socjalno-bytowych i nie przestrzegano praw dziecka.
Kaliską prokuraturę zawiadomiono o podejrzeniu znęcania się nad dziećmi i naruszenia ich nietykalności cielesnej.
Po ujawnieniu wyników kontroli Caritas Diecezji Kaliskiej, która wówczas dzierżawiła budynek i odpowiadała za opiekę nad dziećmi, zrezygnowała z prowadzenia placówki. Obecnie domem dziecka zarządza powiat kaliski.
Dom dziecka w Ostrowie Kaliskim powstał w 2017 roku z inicjatywy powiatu kaliskiego, który odkupił budynek po dawnej szkole od Urzędu Gminy w Brzezinach. Placówka ma 14 miejsc dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat.
Czas pobytu wychowanków wynosi maksymalnie trzy miesiące, a w wyjątkowych sytuacjach – do sześciu miesięcy.