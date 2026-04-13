Na popularnej trasie Kraków-Myślenice pojawił się nowy fotoradar. Urządzenie zostało zamontowane w Głogoczowie i obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Kierowcy przejeżdzający przez zakopiankę powinni się mieć na baczności - fotoradar w Głogoczowie już działa.

Nowe urządzenie pojawiło się na drodze krajowej nr 7, na odcinku prowadzącym w kierunku Krakowa pomiędzy restauracją „Krakowiacy i Górale” a karczmą „Bida”.

To miejsce, gdzie często dochodziło do przekroczeń prędkości, a ograniczenie wynosi tu od teraz 50 km/h.

"Dzisiaj o godz.12.00 uruchomiliśmy fotoradar w m. Głogoczów (woj. małopolskie) na DK7."- poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Kierowcy przejeżdżający przez Głogoczów powinni szczególnie uważać. Przekroczenie dozwolonej prędkości może skończyć się nie tylko wysokim mandatem oraz punktami karnymi.

Warto przypomieć, że od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego . Pozwalają one m.in. na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Nowe fotoradary mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących ograniczeń.