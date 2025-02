Kilka tysięcy mieszkańców warszawskiej dzielnicy Włochy nie miało ogrzewania i ciepłej wody. W nocy awaria ciepłownicza została usunięta, ale przywracanie ciepła jeszcze trochę potrwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, awaria ciepłownicza we Włochach została usunięta w nocy, ale przywracanie ciepła jeszcze potrwa co najmniej do godz. 12:00 w południe.

Zimne kaloryfery i tylko zimną wodę w kranie miało od wtorkowego przedpołudnia kilka tysięcy osób.

Kąpaliśmy się w misce, jak za starych czasów (...) zimno jest, nieprzyjemnie, ciepłe ubranie, herbata i koc pomagają - mówili naszemu reporterowi mieszkańcy Włochów.

Ostatniej nocy w centralnej Polsce temperatura spadła do minus 7 stopni.