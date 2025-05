Odbyła się natomiast konferencja radnych PiS z udziałem posłów PiS Sebastiana Kalety i Piotra Glińskiego. Zarzucali oni prezydentowi Warszawy, że nie potrafi realizować sensownej polityki mieszkaniowej.

"Nie będziemy uczestniczyć w kampanii Nawrockiego"

Po rozpoczęciu sesji głos zabrał szef radnych KO Jarosław Szostakowski. Przypomniał, że sprawą sprzedaży kamienicy przy Marszałkowskiej 66 radni zajmowali się w listopadzie i wtedy tylko siedem osób było przeciw. Dlaczego teraz wracamy do tego tematu? - pytał Szostakowski. Odpowiedź jest jedna. Dlatego, że mamy kampanię wyborczą - powiedział podkreślając, że mówi o tym także obecność posłów PiS na sali.

Nie będziemy uczestniczyć w kampanii Nawrockiego. Jeżeli ktoś z radnych uważa, że powinniśmy ten temat, po listopadowej sesji, omówić to proszę pamiętać, że nie można tego zrobić w momencie, kiedy trwa kampania wyborcza - podkreślił szef klubu rannych KO.

Zawnioskował też o przerwę w sesji do 5 czerwca. Jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy, a nie prowadźmy kampanii - dodał.

"Sesja została zwołana w odpowiedzi na apel strony społecznej"

Na mównicę wszedł też poseł Sebastian Kaleta, ale nie dopuściła go do głosu, zgodnie ze statutem sesji, prowadząca obrady przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Następnie głos zabrał radny PiS Tomasz Herbich. To, co państwo robią na tej sali, jest bezczelne - powiedział. Zaznaczył też, że na trybunie zasiedli burmistrzowie i wiceburmistrzowie po to, żeby nie wpuścić mieszkańców.

Ta sesja została zwołana w odpowiedzi na apel strony społecznej. Tak, chcieliśmy ją zwołać w kampanii wyborczej, bo kiedy indziej strona społeczna byłaby wysłuchana - dodał.

Następnie odbyło się głosowanie, w którym radni zadecydowali o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej po wyborach, 5 czerwca. Za głosowało 35 radnych, 20 było przeciw a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Wniosek został przegłosowany, a po chwili wywiązała się szarpanina straży miejskiej z aktywistami.

(Uwaga, nagranie możne zawierać wulgaryzmy)