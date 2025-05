W motylarni Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, niedaleko Bielska-Białej, można już podziwiać barwne motyle z różnych zakątków globu. Wkrótce dołączą do nich Pawice atlas, jedne z największych motyli na świecie.

Pawica atlas / Shutterstock

Pawice atlas wkrótce w Jaworzu

Bartosz Czader, przewodnik muzealny, z niecierpliwością oczekuje na wylęg Pawic atlas.

Czekamy na wylęg pięknych attacusów (Pawica atlas). To bardzo duże motyle. Powinny się już lęgnąć, ale z jakiegoś powodu poczwarki tylko się ruszają. Liczę, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu, ale te zwierzęta są nieprzewidywalne - mówi Czader. Pawica atlas to nocny motyl, którego skrzydła mogą osiągnąć rozpiętość do 30 cm.

W naturze zamieszkuje południowo-wschodnią Azję.

Bogactwo gatunków i edukacja

W motylarni prezentowane są różnorodne gatunki motyli, w tym Caligo i Morpho. Zwiedzający mają okazję obserwować cały cykl życia tych fascynujących owadów, od jajka po dorosłego motyla.

Możemy w motylarni - w specjalnie przygotowanych dla nich warunkach naśladujących naturalny ekosystem - obserwować cały cykl życia motyli; począwszy od jajka, przez larwę i poczwarkę, aż po dorosłego osobnika - wyjaśnia Czader.

Oprócz motyli, w motylarni można zobaczyć także inne egzotyczne zwierzęta, takie jak patyczaki, agamy czy papugi.

Motylarnia w Jaworzu – miejsce pełne atrakcji

Motylarnia, otwarta w 2020 roku, to sferyczny, częściowo przezroczysty namiot o powierzchni 75 m kw. Wewnątrz znajduje się roślinność rodzima i egzotyczna, inkubatory dla larw motyli oraz formikarium. Obiekt jest połączony tunelem z salą wykładową muzeum, co umożliwia przeprowadzanie prezentacji i szkoleń.

Muzeum w Jaworzu, otwarte przez samorząd w 2014 roku, bazuje na zbiorach zgromadzonych przez marynarza Erwina Pasternego. Wśród eksponatów znajdują się także skamieliny, które muzeum otrzymało od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jaworze, będące jedną z najstarszych miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, ma bogatą historię i kulturę, z którą związane były znane postacie, takie jak Maria Dąbrowska czy Julian Tuwim.