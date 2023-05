Zarzuty wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia do sprzedaży na terenie Polski usłyszało pięciu obywateli Mołdawii. Mężczyźni w wieku od 31 do 43 lat wpadli na terenie warszawskiego Dworca Zachodniego. Policjanci z KSP zabezpieczyli ponad 250 ampułek o wartości prawie 90 tysięcy złotych.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM "Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą po uzyskaniu informacji, że na Dworcu Zachodnim ma dojść do przekazania nielegalnego leku, natychmiast udali się w rejon dworca autobusowego. Tam, po krótkiej obserwacji, zauważyli podjeżdżających na parking pięciu obywateli Mołdawii, którzy po zaparkowaniu samochodu udali się na jedno ze stanowisk, na które po chwili podjechał autobus. Po krótkiej rozmowie, kierowca przekazał mężczyznom duży karton i paczkę oklejoną taśmą" - informuje Komenda Stołeczna Policji. W trakcie czynności okazało się, że przejęte od kierowcy autobusu paczki zawierają ponad 250 ampułek ze wstrzykiwaczami. Mężczyźni w wieku od 31 do 43 lat, którzy przejęli pakunki zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu medykamentu bez stosownego pozwolenia. Mężczyźni trafili do Komendy Stołecznej Policji, gdzie zostały przeprowadzone z nimi dalsze czynności. W ich trakcie policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych ponad 5 tysięcy euro. Zobacz również: Hotel Sobieski zmienił kolor. Mieszkańcy: To koniec pewnej epoki

Darmowe testy na HIV. Rusza akcja w klubach i na festiwalach

Warszawa: 61-latek zaatakowany ostrym narzędziem. Policja szuka napastnika

Koncerty Chopinowskie w Warszawie. Zobaczcie program wydarzenia