"Policjanci nie zlekceważyli sprawy lekarza z krakowskiego szpitala, który w styczniu przyszedł do nich z informacją, że jeden z pacjentów żąda od niego pieniędzy za rzekomy błąd lekarski. Nie doszło do złamania procedur". Takie są - jak dowiedział się reporter RMF FM - wyniki postępowania przeprowadzonego przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Chodzi o ortopedę śmiertelnie ranionego we wtorek przez właśnie tego mężczyznę - funkcjonariusza Służby Więziennej.