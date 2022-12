Jubileuszowy, 60. Rajd Barbórka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez motoryzacyjnych w sezonie. Jest to wydarzenie, które ściąga do stolicy tysiące kibiców, chcących zobaczyć swoje ulubione załogi z bliska. W Warszawie na odcinkach pojawi się również Kacper Wróblewski z ORLEN Team, który dzięki uprzejmości Automobilklubu Polski pojedzie jako kierowca tzw. samochodu funkcyjnego.

Kacper Wróblewski / Po ostatnim rajdzie, tj. Rajdzie Wisły, gdzie przypieczętowaliśmy z Kubą Wróblem trzy tytułu (II Wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej, w klasie 2 oraz Asfaltowego Rajdowego II Wicemistrza Polski), myślałem, że - powiem szczerze - odwiesiłem już kask na kołek w tym sezonie. Ale jednak nie! - powiedział Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team. Mój rodzimy Automobilklub Polski powierzył mi otwarcie bardzo ważnej imprezy dla motorsportu i kibiców, z czego bardzo się cieszę. W 60. Rajdzie Barbórka pojadę na tzw. zerówce, czyli autem funkcyjnym - Toyotą Yaris GR. Znacie mnie i szczególnie w takich imprezach postaram się wykorzystać seryjny potencjał Yarisa i dać kibicom jak najwięcej radości, by rozgrzać ich w ten grudniowy weekend. Opony do ślizgania są przygotowane, więc mam nadzieję, że zrobię dla was małe show. Do zobaczenia w Warszawie! - podkreślił kierowca. Odcinek SZNAJDER Batterien Pruszków w piątkowy wieczór otworzy jubileuszową imprezę. Z kolei w sobotę organizatorzy 60. Rajdu Barbórka przygotowali sześć odcinków specjalnych: w Słomczynie, na Służewcu oraz Bemowie. Od godz. 17:00 rozpocznie się słynne Kryterium KAROWA z udziałem najszybszych załóg. Łącznie zawodników i kibiców czeka prawie 26 km ścigania. Kacpra Wróblewskiego będzie można zobaczyć na każdym odcinku. Zobacz również: Kiwior przed meczem z Francją: Przemyślałem tę sytuację

