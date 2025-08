Już pięć osób zatrzymała policja w związku z postrzeleniem 45-latka w Ciechanowie, do którego doszło w poniedziałek. Śledczy wskazali, że to członkowie dwóch zwaśnionych rodzin. Ranny mężczyzna, który trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację, został już przesłuchany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowała we wtorek prokuratura.

Pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę. Gdzie wystąpią utrudnienia? Konflikt dwóch rodzin W niedzielę wieczorem na ul. Śląskiej w Ciechanowie doszło do postrzelenia 45-letniego mężczyzny. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło przed godziną 20:00. Ranny został przewieziony do szpitala. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, "mężczyzna przeszedł w szpitalu operację". Tam został też przesłuchany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zaznaczył. Według ustaleń śledczych postrzelenie było efektem konfliktu między dwiema rodzinami. Policja zatrzymała pięć osób związanych ze sprawą - są to mieszkańcy Ciechanowa w wieku od 21 do 39 lat. Trwa ustalanie sprawstwa - poinformował prokurator Maliszewski.

Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa W związku ze zdarzeniem wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Policja zabezpiecza materiał dowodowy i ustala szczegółowe okoliczności zajścia. Ze względu na dobro postępowania, nie ujawniono, czy odnaleziono broń, z której oddano strzał.