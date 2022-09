Kilka tysięcy biegaczy opanuje w niedzielę stołeczne ulice. Uczestnicy Maratonu Warszawskiego przebiegną przez sześć dzielnic. Z ruchu wyłączonych będzie kilkanaście ważnych ciągów komunikacyjnych – w tym fragment Wisłostrady, Traktu Królewskiego czy Al. Jerozolimskich. Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Sprawdź szczegóły.

"W niedzielę, 25 września odbędzie się 44. edycja Maratonu Warszawskiego. Kilka tysięcy osób będzie rywalizować na dystansie 42 km 195 m. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej i Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Ulice na trasie biegu zostaną zamknięte, a pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy" - poinformował stołeczny ratusz.

Trasa tegorocznego maratonu nie uległa znaczącym zmianom. Biegaczy będzie można dopingować m.in. na Starym Mieście, Powiślu, Starym Żoliborzu, Marymoncie, w okolicy Stadionu Narodowego i w Łazienkach Królewskich. Nowością jest natomiast bieg na 10 km – Pekao S.A. Warszawska Dycha – którego trasa wieść będzie ulicami Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. "Zmagania odbędą się na niemal analogicznych drogach, jak bieg maratoński – by zminimalizować utrudnienia" - przekazał ratusz.

Start wszystkich zawodników zlokalizowany będzie na ul. Konwiktorskiej. Rozpoczęcie biegu na królewskim dystansie zostało zaplanowane na godz. 9.00. O tej samej porze wystartują też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej. Natomiast o godz. 9.30 na starcie pojawią się zawodnicy Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Utrudnienia komunikacyjne już od soboty

W czasie 44. Maratonu Warszawskiego z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ważnych ciągów komunikacyjnych – w tym fragment Wisłostrady, Traktu Królewskiego czy Al. Jerozolimskich. Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Bez utrudnień będą kursowały obie linie metra.

Pierwsze utrudnienia wystąpią już w sobotę, 24 września. Od godz. 21.00 do niedzieli, 25 września, do godz. 22.00 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. Krasińskiego do Nowego Zjazdu. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od Starego i Nowego Miasta. Jezdnia Wisłostrady w kierunku Gdańska będzie cały czas przejezdna.

Także od soboty, od godz. 20.00, zostaną zamknięte ul. Konwiktorska i Sanguszki. Na obie ruch wróci w niedzielę, odpowiednio o godz. 20.00 i 22.00. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na obu ulicach będzie obowiązywał zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach.

Z kolei w niedzielę w godz. 9.00-15.30 zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej. W tych samych godzinach nie będzie można zjechać z trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie w stronę centrum. Także na tym odcinku, Wisłostrada w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W sobotę o godz. 21.00 kiedy dla ruchu zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odc. Krasińskiego – Nowy Zjazd oraz ulice Konwiktorska i Sanguszki, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

W niedzielę od około godz. 8.30 zamykane będą kolejne ulice na trasie biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, będą kierowane na trasy objazdowe. W miarę zamykania, ale i otwierania ulic, objazdy będą się zmieniały.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców i kierowców

Na stronie https://maratonwarszawski.com dostępne są szczegółowe informacje dotyczące organizacji biegu. Dodatkowo w sobotę, 24 września, w godz. 10-20 oraz w niedzielę, 25 września, w godz. 7-15, działać będzie specjalna infolinia dla mieszkańców dotycząca utrudnień. Konsultanci czekać będą pod numerem telefonu 503 860 516