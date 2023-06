Co najmniej 4 tysiące policjantów będzie zabezpieczać niedzielny marsz organizowany w stolicy przez opozycję. Do Warszawy mogą przyjechać dziesiątki tysięcy manifestantów. Impreza zacznie się na Placu na Rozdrożu, a jej uczestnicy przejdą Traktem Królewskim do Placu Zamkowego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Na Placu na Rozdrożu liderzy opozycji mają wygłaszać wystąpienia. Potem manifestacja ruszy na Plac Zamkowy. Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci - którzy mają być ściągani także z innych regionów kraju - nie będą zbyt widoczni. Pojawią się jednak na miejscach styku marszu z innymi zgromadzeniami, których zarejestrowano do tej pory blisko 20. Szczególne siły zostaną skierowane w miejsca na trasie marszu, w których zgromadzą się przeciwnicy ugrupowań opozycyjnych. Tam sposób działania funkcjonariuszy będzie podobny do tego z zabezpieczania listopadowego marszu środowisk narodowych. W mieście działać też będą policjanci po cywilnemu. Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, szefostwo komendy stołecznej odwołało zaplanowane na 4 czerwca działania "trzeźwy poranek", a funkcjonariuszy skierowano do zabezpieczania dojazdu manifestantów do Warszawy. Policja zachęca do korzystania z parkingów wskazanych przez organizatorów Stołeczna Policja na swoim profilu twitterowym poinformowała, że w związku z wydarzeniami, które zaplanowane są w Warszawie na 4 czerwca, tego dnia należy spodziewać się licznych wyłączeń w ruchu kołowym. Zachęca wszystkich uczestników zgromadzeń do korzystania z miejsc parkingowych wskazanych przez organizatora. "Zadbamy o bezpieczeństwo wszelkich wydarzeń. Pomagamy i Chronimy. Jednocześnie pojawia się wiele nieprawdziwych informacji związanych z licznymi kontrolami, które rzekomo planujemy na dzień 4 czerwca. Jest to FAKE NEWS" - dodano na Twitterze Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zaapelowali również, "abyśmy sami też dbali o bezpieczeństwo". "Pamiętajmy!!! Widząc zagrożenie, swoimi obawami podzielmy się z policjantami obecnymi na miejscu" - dodali. Marsz 4 czerwca w Warszawie - trasa Marsz 4 czerwca w Warszawie rozpocznie się o godzinie 12:00. Planowana trasa przejścia: Plac na Rozdrożu - Plac Trzech Krzyży - Krakowskie Przedmieście - Plac Zamkowy. To 3,5 kilometra. Na tym ostatnim przystanku przemówi lider PO Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. / Grafika RMF FM Do udziału w marszu wezwał Donald Tusk Lider PO Donald Tusk wezwał Polaków, by wzięli udział w marszu, który 4 czerwca odbędzie się w Warszawie. Data jest nieprzypadkowa. 4 czerwca 1989 roku odbyły się w naszym kraju wybory parlamentarne, zwane też czerwcowymi, bądź kontraktowymi. Dzień ten zapisał się w historii jako data pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Ankieta Czy wybierasz się do Warszawy na masz 4 czerwca? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy wybierasz się do Warszawy na masz 4 czerwca? Tak 48% Nie 52%

głosów: 184 Zwołany przez Tuska marsz w stolicy ma być sprzeciwem wobec władzy PiS. Właśnie tu, do Warszawy, w samo południe po to, żebyśmy w gronie tysięcy i setek tysięcy ludzi głośno powiedzieli tej władzy, że nie oddamy konstytucji, że nie oddamy Polski europejskiej i że nie pozwolimy, aby nam skradziono demokrację i nasze prawa - mówił Tusk 2 maja w stolicy. Wideo youtube Lider PO podkreślił, że marsz ma odbyć się "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską". Udział w marszu 4 czerwca zapowiedzieli liderzy Polski 2050 Szymon Hołownia i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Chcemy być z tymi, którzy chcą wolnych wyborów - oświadczył Hołownia. Tłem tej decyzji jest podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich. Zobacz również: Lech Wałęsa: Popieram Donalda Tuska, 4 czerwca pójdę w marszu

Hołownia i Kosiniak-Kamysz wezmą udział w marszu 4 czerwca REKLAMA