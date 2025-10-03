Policja poszukuje sprawcy zabójstwa 87-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w jednym z mieszkań w gdyńskiej dzielnicy Chylonia. Sprawę zgłosił mundurowym znajomy zamordowanego, który poinformował, że nie widział go od tygodnia.

Policja poszukuje sprawcy zabójstwa 87-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w jednym z mieszkań w gdyńskiej dzielnicy Chylonia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował w piątek, że Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło w gdyńskiej dzielnicy Chylonia.

Ciało mężczyzny znaleziono w czwartek późnym popołudniem w mieszkaniu bloku przy ul. Gniewskiej. Sprawę zgłosił policji znajomy zamordowanego, który próbował się z nim skontaktować.

Mężczyzna dzwonił do 87-latka, ale ten nie odbierał telefonu. Znajomy zamordowanego twierdzi, że nie widział go od tygodnia.

Policja nie podaje przyczyny zgonu

W czwartek drzwi do lokalu, gdzie mieszkał senior, sforsowali strażacy. Później mieszkanie przeszukali policjanci, zabezpieczając ślady. W piątek została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny.

Z uwagi na dobro śledztwa nie podajemy przyczyny zgonu pokrzywdzonego. Trwają w tej sprawie intensywne czynności śledcze - powiedział rzecznik gdyńskiej prokuratury okręgowej.

Jak dowiedziała się PAP, do zabójstwa mężczyzny doszło między 25 września a 2 października.