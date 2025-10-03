Zmarł Rajmund Jarosz, współzałożyciel Piwnicy Pod Baranami, aktor m.in. Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. O śmierci 90-letniego artysty poinformowano w piątek.

/ Shutterstock

Nie żyje Rajmund Jarosz - poinformowała w piątek Piwnica Pod Baranami. Aktor urodził się w 1935 roku w Truskawcu. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych).

Grał w Teatrze Ludowym, Teatrze Rapsodycznym i Starym Teatrze. Zagrał m.in. w "Dziadach" w reżyserii Konrada Swinarskiego w Teatrze Telewizji (w 1983 roku). Należał także do grona artystów występujących w spektaklach Tadeusza Kantora. Rajmund Jarosz był też współzałożycielem Piwnicy Pod Baranami.