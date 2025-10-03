Działająca od blisko ćwierć wieku partia Donalda Tuska w najbliższych tygodniach połączy się z Nowoczesną Adama Szłapki i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. "To nastąpi w najbliższych tygodniach" – mówi w RMF FM sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. "Myślę, że jeszcze w październiku" - dodaje.

Platforma Obywatelska zmieni nazwę i logo / Shutterstock

Decyzja o zorganizowaniu Kongresu Zjednoczeniowego, który ma doprowadzić do połączenia PO ze współpracującymi z nią coraz ściślej ugrupowaniami zapadła już wiele miesięcy temu. Nieoficjalnie wiadomo, że obecna Platforma Obywatelska, wchłaniając partnerów, zmieni nazwę na oczywistą w obliczu faktów "Koalicja Obywatelska", swoisty rebranding ma też objąć identyfikację wizualną, czyli nowe tzw. logo ugrupowania.

Ani nazwa nowej, ani jej logo nie zostały jednak oficjalnie ujawnione. Ogłosimy je na Kongresie Zjednoczeniowym - mówi sekretarz generalny PO. Marcin Kierwiński spodziewa się, że liczebność Platformy w nowym, poszerzonym kształcie będzie zbliżona do liczby jej członków, którzy wzięli udział w prawyborach kandydata do prezydentury. Swoje głosy oddały w nich ponad 22 tysiące osób.

Ci członkowie jednoczących się ugrupowań, którzy będą chcieli przystąpić do tej nowej formuły i nowej partii oczywiście staną się jej członkami automatycznie - mówi Kierwiński. Będą też mogli wziąć udział w wyborach jej władz. Zaraz po czynnościach administracyjnych, związanych ze statutem i zarejestrowaniem nowego ugrupowania partia wejdzie w proces wyborów wewnętrznych.

Wybory nowych władz - od struktur lokalnych po władze centralne, w tym przewodniczącego - mają się odbyć w ciągu kilku kolejnych tygodni po kongresie. Ich efekty będą znane prawdopodobnie w grudniu.