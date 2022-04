Na kilku Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego do soboty potrwa rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Przy specjalnie rozstawionych stoiskach koordynatorzy odpowiadają na pytania i rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z wpisaniem się do bazy. Pomagają wykonać wymaz, a gotową kopertę wysyłają do Fundacji DKMS.

/ Fundacja DKMS / Wszystko trwa maksymalnie pięć minut. Osoba zainteresowana podchodzi do stanowiska. Rozpakowujemy patyczki, są trzy. Pocieramy jeden i drugi policzek, trzecim patyczkiem wokół ust. To trwa dosłownie trzy minuty, do tego wypełnienie krótkiego formularza - wyjaśnia Aleksandra Olszewska liderka DKMS, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska Łaźniak z RMF Maxxx. Kto może zostać dawcą? Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia mieszkający na stałe w Polsce Rejestracja jako potencjalny Dawca szpiku i komórek macierzystych polega na: przejściu wstępnego wywiadu medycznego,

pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka,

wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi. Liczy się każdy. W Polsce zarejestrowanych jest tylko trzy procent ludzi. Obalamy mit, że to boli. Pobieranie szpiku można porównać do oddawania płytek krwi - dodaje Aleksandra Olszewska. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, każdy dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji w formie e-maila. Proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy. Gdy okaże się, że posiada takie same cechy tkankowe jak pacjent chorujący na nowotwór krwi, dochodzi do pobrania komórek i przeszczepienia ich pacjentowi. Jakie są metody pobrania? pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej/afereza (metoda stosowana w 85% przypadków)

pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej (metoda stosowana w 15% przypadków) Mamy ogromny apetyt na potencjalnych dawców szpiku. Jest sporo benefitów, jeśli się odda szpik to wchodzi się do lekarza bez kolejki, każdy kto się zarejestruje jest objęty ubezpieczeniem 150 tysięcy euro - mówi Kewin Andrzejewski z Koła Naukowego Biznesu Chemicznego na UG. Więcej informacji na www.dkms.pl Harmonogram akcji prowadzonej na Uniwersytecie Gdańskim: 6.04: Wydział Chemii i Wydział Nauk Społecznych 10:00-16:00 7.04: Wydział Ekonomiczny 10:00-14:30 Wydział Biologii 10:00-14:00 Międzyuczelniany Wydział UG i GUMed 12:00-15:00 8.04: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 13:00-16:00 9.04: Wydział Zarządzania 10:00-14:00 Wszystkie akcje odbywają się tuż przy wejściach do wydziałów. autor: Sylwia Kwiatkowska Łaźniak RMF Maxxx Zobacz również: Rusza sezon wycieczkowców. Dotrą do Portu Gdańk

​"Żegnamy, by znów powitać". Narodowe Muzeum Morskiego ogłasza konkurs

​Gdańsk Maraton wraca. Będą weekendowe utrudnienia

Środowe utrudnienia w Gdańsku. Powodem awaria wodociągu