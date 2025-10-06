Dwa autobusy zderzyły się o poranku w Słupsku (woj. pomorskie) przy ul. Hubalczyków. Jeden z kierowców i pasażerka zostali zabrani do szpitala. Łącznie autobusami jechało kilkunastu pasażerów.

Zderzenie dwóch autobusów / KMP w Słupsku /

Kierujący autobusem podmiejskim, wyjeżdżając z pętli, nie ustąpił pierwszeństwa autobusowi miejskiemu. Doszło do zderzenia.

Jeden z pojazdów ma zniszczoną klapę od luku bagażowego.

W wyniku tego zdarzenia kierujący autobusem miejskim oraz pasażerka autobusu podmiejskiego zostali zabrani do szpitala, gdzie znajdują się pod opieką lekarzy. Kierowcy byli trzeźwi, funkcjonariusze pracują na miejscu tego zdarzenia i ustalają jego dokładne okoliczności - mówi RMF FM Jakub Bagiński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Na drodze są utrudnienia w okolicy szpitala.