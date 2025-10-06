Stolica Polski zamienia się w prawdziwą scenę muzyczną. W związku z trwającym XIX Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina po warszawskich torach kursuje wyjątkowy tramwaj, w którym na żywo rozbrzmiewają utwory wielkiego kompozytora. To niecodzienne wydarzenie przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy mogą doświadczyć muzyki Chopina w zupełnie nowej, nieformalnej odsłonie.

Specjalny tramwaj / UM Warszawa /

Od poniedziałku do niedzieli warszawiacy mają okazję przejechać się specjalnym tramwajem, w którym zainstalowano pianino. W wybranych kursach na żywo występują utalentowani pianiści, prezentując najsłynniejsze dzieła Fryderyka Chopina.

To niezwykłe przedsięwzięcie ma na celu promocję Konkursu Chopinowskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, które co pięć lat przyciąga do Warszawy najlepszych pianistów z całego globu.

Rozkład jazdy specjalnego tramwaju

Tramwaj promocyjny kursuje na jednokierunkowej trasie obejmującej kluczowe arterie miasta: Zajezdnia Wola, Wolska, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, al. Zieleniecka, Targowa, al. Solidarności, Wolska i Skierniewicka. Przejazd całej trasy trwa około 50 minut, a wyjazdy z Zajezdni Wola zaplanowano na godziny: 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 i 17:30.

Pianiści będą grać w pojazdach odjeżdżających o godz. 13.00, 15.00 i 17.30, a w kursach o godz. 14.00 i 16.30 mikrofon przejmą varsavianiści.

Chopinowskie metro na dwóch liniach

Niecodzienny tramwaj to nie jedyna muzyczna niespodzianka dla mieszkańców stolicy. W środę na warszawskie tory wyjechały także specjalnie oklejone tramwaj i pociąg metra, promujące Konkurs Chopinowski.

Wagony, utrzymane w różowo-fioletowej kolorystyce, ozdobione są hasłem "W Warszawie wszystko gra Chopina". Na podłodze pojazdów pojawiły się klawisze fortepianowe, a z zewnątrz wagony zdobią nuty oraz herb miasta.

Muzyczne metro przez obecny tydzień kursuje na linii M1, a w przyszłym tygodniu pojawi się na linii M2. Dzięki temu jeszcze więcej mieszkańców Warszawy będzie mogło poczuć atmosferę Konkursu Chopinowskiego podczas codziennych podróży komunikacją miejską. Specjalny tramwaj również będzie pojawiał się na różnych liniach, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tej niezwykłej akcji.

Specjalne metro / UM Warszawa /

Konkurs Chopinowski - święto muzyki w stolicy

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. W tym roku do rywalizacji stanęło 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane są Chiny, które wystawiły aż 28 uczestników.

Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów, a wśród polskich pianistów znaleźli się: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który od lat dba o promocję polskiej kultury muzycznej na arenie międzynarodowej.

Konkurs Chopinowski to nie tylko prestiżowe wydarzenie artystyczne, ale także okazja do popularyzacji twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów.