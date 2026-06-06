15:21

Awans Chwalińskiej do finału Rolanda Garrosa oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Jeśli sięgnie po tytuł, to wskoczy na 14. miejsce.

15:16

Kim jest Mirra Andriejewa, "cudowne dziecko z Syberii"? Przeczytaj nasz artykuł:

15:12

Inna gwiazda tenisa z USA, zwyciężczyni US Open 2017 i finalistka French Open 2018 Sloane Stephens uważa, że polska tenisistka będzie miała swoje atuty w finałowym starciu z wyżej notowaną Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Ma w swojej grze elementy, które mogą frustrować Mirrę, szczególnie forhend do linii, myślę, że to jej najlepsze zagranie. Rozrzuca piłkę po korcie. Jeśli da radę wejść w mecz, to uważam, że może być niebezpieczną rywalką dla Mirry, która nigdy nie była w takiej sytuacji, ale Chwalińska też nigdy w niej nie była. Myślę, że są dwie strony medalu - Mirra może zagrać najlepszy tenis swojego życia, bo jest bardzo skoncentrowana i wie, czego chce, ale z drugiej strony Maja gra o wszystko, to ktoś, kto nawet nie miał zarezerwowanego pokoju w hotelu i ktoś inny musiał za niego zapłacić. Jej życie całkowicie się zmieniło, na konferencji prasowej powiedziała, że jest bardzo wdzięczna za to, co się stało - analizowała Stephens w telewizji TNT Sports.

15:07

Venus Williams w studiu telewizji TNT Sports nie kryła zachwytu nad grą Chwalińskiej po jej wygranym półfinale z Rosjanką Dianą Sznajder.

To jak marzenie, oglądać ją, jak ma tyle radości, gra z taką gracją. Jest w takim momencie, że nawet ona nie może w to uwierzyć, jakby starała się sama obudzić z tego snu. Przeszła bardzo długą drogę. To naprawdę historia Kopciuszka - oceniła starsza z sióstr Williams.

Chciałabym powiedzieć, że ja ją wybrałam! Postawiłam na nią, że dojdzie do finału. I chyba muszę na nią postawić w finale. Kocham ją oglądać - przyznała Amerykanka.

15:04

Francuski dziennik "Le Figaro" przed sobotnim finałem French Open ocenia, że Maja Chwalińska może w nim zostać "sprowadzona na ziemię" przez rosyjską tenisistkę Mirrę Andriejewą. Polską zawodniczkę dziennik nazywa "sensacją" turnieju kobiet.

Dziennik porównuje dotychczasową drogę Chwalińskiej na French Open do "baśni" i zauważa, że polska zawodniczka jest "w siódmym niebie". Ale też, zdaniem "Le Figaro" są duże szanse, że baśń ta raptownie skończy się w finale.

Dziennik zwraca bowiem uwagę, że choć Andriejewą w ostatnich miesiącach "niekiedy zawodziły nerwy", to "od kilkunastu dni idzie naprzód" wykazując się "wielką dojrzałością, mimo swego młodego wieku". Ma ona wszelkie szanse, by prześcignąć Chwalińską, choć ta jest "sensacją turnieju" - ostrzega "Le Figaro".

15:00

Zawodniczki są już na korcie. za chwilę rozpoczniemy finał.