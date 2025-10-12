w Kołobrzegu w porcie jachtowym na Marinie Solna doszło do wybuchu butli z gazem na jachcie znajdującym się w porcie. Na miejscu pracują służby.

Po godzinie 18 w Kołobrzegu w porcie jachtowym na Marinie Solna doszło do wybuchu butli z gazem na jachcie znajdującym się w porcie. 

Uszkodzeniu uległy trzy jachty zacumowane w porcie - przekazał RMF FM Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. 

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.

 

