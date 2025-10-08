Miłośnicy podróży z Pomorza mają powody do radości. Wizz Air, jeden z największych przewoźników lotniczych w Polsce, ogłosił uruchomienie aż pięciu nowych tras z Gdańska. Już od grudnia 2025 roku pasażerowie będą mogli polecieć do Popradu na Słowacji, a od maja 2026 roku także do Tallina, Wilna, Aten oraz Nicei. To nie jedyna dobra wiadomość – linia zwiększa również swoją bazę operacyjną w Gdańsku, dodając dziewiąty samolot Airbus A321neo.

Samolot linii Wizz Air na lotnisku w Gdańsku / Shutterstock

Pierwsze z nowych połączeń wystartuje już 25 grudnia 2025 roku. W świątecznym klimacie Wizz Air zabierze pasażerów do Popradu-Tatr na Słowacji.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, co pozwoli na wygodne zaplanowanie zarówno krótkiego wypadu na narty, jak i dłuższego pobytu w słowackich Tatrach.

Kolejne nowości pojawią się w siatce połączeń już na początku maja 2026 roku. Od 1 maja samoloty Wizz Air polecą do Tallina w Estonii (poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele) oraz do Aten w Grecji (poniedziałki, środy i piątki).

Dzień później, 2 maja, przewoźnik uruchomi rejsy do Wilna na Litwie oraz do Nicei we Francji - oba kierunki będą obsługiwane cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.

Nowe połączenia to szansa na odkrycie fascynujących miejsc - od historycznych Aten, przez malownicze Lazurowe Wybrzeże, aż po urokliwe stolice krajów bałtyckich i słowackie góry.

Więcej samolotów, więcej miejsc, więcej podróży

Wraz z rozwojem siatki połączeń, Wizz Air inwestuje w rozwój swojej bazy operacyjnej w Gdańsku. Do floty dołączy dziewiąty już samolot typu Airbus A321neo, co pozwoli na zaoferowanie ponad 500 tysięcy dodatkowych miejsc w sezonie letnim 2026 roku. Łącznie przewoźnik będzie obsługiwał 39 tras do 19 krajów, umacniając swoją pozycję lidera w regionie.

Prezes Wizz Air, József Váradi, podkreśla, że Gdańsk jest kluczowym punktem na mapie połączeń przewoźnika w Polsce. Dodanie kolejnego samolotu to nie tylko nowe trasy, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki - więcej miejsc pracy, rozwój turystyki i lepsza łączność regionu z Europą.

Gdańsk - brama do Europy

Nowe połączenia to także ogromna szansa dla regionu Pomorza. Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Tomasz Kloskowski, zwraca uwagę, że pięć nowych tras to nie tylko wygoda dla pasażerów, ale także potwierdzenie potencjału podróżniczego Pomorza. Mieszkańcy regionu zyskają bezpośredni dostęp do atrakcyjnych kierunków turystycznych i biznesowych, a Gdańsk umocni swoją pozycję jako trzecie największe lotnisko w Polsce - po Warszawie i Krakowie.

Wizz Air działa w Gdańsku od 2004 roku i od tego czasu przewiózł ponad 31,5 miliona pasażerów. W okresie od stycznia do października 2025 roku linia zrealizowała ponad 50 tysięcy lotów z i do Polski, obsługując ponad 11 milionów podróżnych. To niemal 20-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wskaźnik realizacji operacji wyniósł imponujące 99,8 procent, co świadczy o wysokiej niezawodności przewoźnika.

Wizz Air dysponuje obecnie flotą 243 samolotów typu Airbus A320 i A321, co czyni go jednym z największych przewoźników niskokosztowych w Europie.